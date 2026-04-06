Il Masters 1000 di Montecarlo 2026 si accende martedì 7 aprile con un programma ricco di sfide, che vedrà scendere in campo anche diversi talenti italiani. L'attenzione sarà subito puntata sul Court Ranier III, dove Matteo Berrettini sarà il protagonista del match di apertura. Il tennista romano, infatti, affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nella sua prima partita di singolare del torneo, con inizio fissato alle ore 11:00.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per Berrettini, che arriva nel Principato dopo aver già "rotto il ghiaccio" con una convincente vittoria nel tabellone di doppio, conquistata in coppia con Andrea Vavassori.

Ora l'obiettivo è chiaro: avanzare anche nel singolare di questo prestigioso appuntamento sulla terra battuta.

L'avvio di stagione sulla terra rossa per il tennista italiano non è stato particolarmente brillante. Solamente una settimana fa, infatti, Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo di Marrakech, al termine di una battaglia contro Ignacio Buse. La sfida contro Bautista Agut offre dunque un'opportunità di riscatto per il romano, che cercherà di dimostrare il proprio valore e ritrovare la fiducia necessaria per affrontare al meglio il prosieguo del torneo.

La presenza italiana e il programma del martedì 7 aprile

La giornata di martedì 7 aprile al Masters 1000 di Montecarlo 2026 si preannuncia entusiasmante per i tifosi italiani.

Dopo l'apertura affidata a Matteo Berrettini, il Court Ranier III sarà il palcoscenico dell'esordio di un altro big del tennis azzurro, Jannik Sinner, che sfiderà Ugo Humbert. A completare il quadro della forte presenza italiana nel tabellone principale, scenderà in campo anche Luciano Darderi, confermando l'ottimo momento del tennis tricolore.

Il programma del campo centrale vedrà quindi Berrettini dare il via alle sfide di primo turno, seguito dagli incontri di altri importanti protagonisti del circuito, tra cui l'atteso debutto di Sinner. Il torneo di Montecarlo è uno degli appuntamenti più sentiti e attesi della stagione sulla terra battuta, e la partecipazione di numerosi italiani promette di tenere alta l'attenzione degli appassionati.

Dove seguire Berrettini-Bautista Agut: diretta TV e streaming

Per tutti gli appassionati che non vorranno perdere l'incontro tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La copertura in diretta streaming sarà garantita su diverse piattaforme: Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv. Per chi preferisce un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà disponibile anche la diretta live testuale su OA Sport.