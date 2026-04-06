La semifinale di Superlega tra Perugia e Piacenza si è aperta con una vittoria per la formazione umbra, che si è imposta per 3-1 in una gara caratterizzata da grande equilibrio e spettacolo. Il match, disputato in casa di Perugia, ha visto i padroni di casa mantenere uno standard elevato per lunghi tratti, pur attraversando momenti di difficoltà, soprattutto nel terzo set.

Il risultato finale ha premiato Perugia con i parziali di 25-22, 25-23, 20-25, 25-22. Decisivo il contributo di Ben Tara, autore di 19 punti, seguito da Plotnytskyi con 18 e Semeniuk con 14.

Dall’altra parte della rete, Piacenza ha risposto con uno straordinario Simon, anch’egli a quota 19 punti, supportato da Bovolenta (14) e Gutierrez (13). Il match si è acceso fin dalle prime battute, con azioni spettacolari come la pipe di Plotnytskyi, le diagonali di Semeniuk e un ace di Giannelli che hanno infiammato il pubblico.

La cronaca della partita

Perugia ha iniziato la gara con determinazione, aggiudicandosi il primo set grazie a un primo tempo vincente di Russo che ha chiuso il parziale sul 25-22. Nel secondo set, la squadra di Lorenzetti ha mantenuto alta la concentrazione, portandosi sul 2-0 con il punteggio di 25-23. Piacenza, però, non ha mollato e ha reagito nel terzo set, approfittando di un calo degli umbri per accorciare le distanze, chiudendo il parziale sul 20-25.

Nel quarto set, Perugia ha ritrovato efficacia in attacco e al servizio, chiudendo la partita con il punteggio di 25-22 e conquistando così il primo punto della serie di semifinale.

Le statistiche evidenziano una partita equilibrata: Perugia ha commesso 21 errori al servizio, realizzando 4 ace e 6 muri, con una percentuale d’attacco del 55%. Piacenza ha risposto con 22 errori al servizio, 6 ace, 9 muri e una percentuale d’attacco del 50%. La ricezione positiva si è attestata rispettivamente al 46% per Perugia e al 45% per Piacenza.

Sestetti e statistiche chiave

Perugia si è schierata con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi in posto quattro, Colaci libero.

Piacenza ha risposto con la diagonale Porro-Bovolenta, Andringa e Gutierrez in posto quattro, Simon e Galassi al centro, Pace libero. Nel dettaglio dei set, spiccano i 7 punti di Plotnytskyi nel quarto parziale e i 7 di Ben Tara nel terzo, a conferma dell’equilibrio e della qualità in campo.

La serie proseguirà con gara2, dove Perugia cercherà di confermare quanto di buono mostrato, mentre Piacenza proverà a rientrare in corsa. Il confronto tra le due squadre promette ancora spettacolo e grande intensità.