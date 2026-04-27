Aryna Sabalenka continua la sua marcia trionfale al Mutua Madrid Open. La numero uno del mondo, e campionessa in carica nella capitale spagnola, ha superato Naomi Osaka in rimonta con il punteggio di 6-7(1), 6-3, 6-2. Questa vittoria le garantisce l’accesso ai quarti di finale del torneo e segna la sua quindicesima vittoria consecutiva.

Nel confronto avvincente tra la campionessa in carica e l’ex numero uno del mondo, Sabalenka ha dimostrato grande resilienza, reagendo con determinazione dopo aver perso il primo set al tie-break. Osaka, protagonista di un ottimo avvio, aveva dominato la prima frazione imponendosi per 7-1 nel tie-break.

Tuttavia, la bielorussa ha saputo elevare il livello del proprio gioco nei momenti cruciali, chiudendo la partita dopo due ore e venti minuti con un ace che ha suggellato la sua impressionante rimonta.

Dinamiche della Partita: La Rimonta di Sabalenka

Osaka ha iniziato l'incontro con grande aggressività, strappando il primo set grazie a due passanti di dritto efficaci e a una serie di risposte vincenti che le hanno permesso di portarsi rapidamente in vantaggio nel tie-break. Sabalenka, tuttavia, non si è lasciata intimidire: dopo aver subito un break a inizio secondo set, ha recuperato immediatamente e, grazie a una serie di colpi potenti e precisi, ha ribaltato l’inerzia dell’incontro. Nel terzo set, la bielorussa ha dominato al servizio, risultando perfetta con l’11 su 11 sulle prime palle e impedendo a Osaka qualsiasi possibilità di rientrare in partita.

Al termine dell’incontro, Sabalenka ha commentato: “Quello di oggi è stato un livello incredibile... Mi sento come se fossi stata fortunata con un paio di colpi nel terzo set... Nel complesso è stata davvero una lotta incredibile... Sono felice che lei abbia combattuto. Ho dovuto lottare e alzare il mio livello di gioco. Sono felice della mia prestazione”. Riguardo all’avversaria, ha aggiunto parole di ammirazione: “Lei è una vera ispirazione e tornare dopo la gravidanza in uno sport come il tennis non è facile!... Vederla di nuovo in campo, sono sicura che tornerà tra le prime dieci... Dà speranza a tutte noi che si può avere un figlio, tornare e giocare ancora a questi livelli”.

Il Percorso nel Torneo e il Prossimo Avversario

Con questa significativa vittoria, Sabalenka porta il suo bilancio stagionale a 26 successi e una sola sconfitta, subita nella finale degli Australian Open contro Elena Rybakina. A Madrid, la bielorussa vanta ora un record di 23 vittorie e una sola sconfitta dal 2023, e si trova a soli tre successi dal diventare la prima donna capace di conquistare quattro titoli nel prestigioso torneo spagnolo.

Nei quarti di finale, Sabalenka affronterà l’americana Hailey Baptiste, che ha superato Belinda Bencic in tre set (6-1, 6-7(14), 6-3) dopo una partita combattuta e ricca di colpi di scena. Baptiste, alla sua seconda presenza nei quarti di un WTA 1000 e alla prima su terra battuta, ha espresso la sua fiducia: “Ho avuto il privilegio di affrontarla a Miami, ora so cosa aspettarmi e sono molto emozionata.

Darò il massimo, giocherò il mio tennis e cercherò di vincere”.

Il Mutua Madrid Open si conferma così teatro di grandi sfide e di un livello tecnico elevatissimo, con Sabalenka che si erge a protagonista assoluta e Osaka che, dopo il rientro dalla maternità, continua a mostrare segnali di crescita e competitività ai massimi livelli.