A Pietramurata, nel contesto del Gran Premio del Trentino, quinto appuntamento del Mondiale MX2 2026, Sacha Coenen ha dominato Gara‑1. Questa vittoria lo avvicina sensibilmente alla leadership della classifica generale, avendo tagliato il traguardo con un vantaggio netto.

I protagonisti di Gara‑1 e i risultati

La performance di Sacha Coenen (KTM) in Gara‑1 è stata dominante, con un margine di 6,3 secondi sul francese Mathis Valin (Kawasaki), secondo classificato. Il podio è stato completato dallo spagnolo Guillem Farres (Triumph), terzo a 11,7 secondi.

Seguono il belga Liam Everts (Husqvarna) quarto a 13,1 secondi, il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) quinto a 50,2 secondi, il ceco Julius Mikula (KTM) sesto a 54,6 secondi, il francese Maxime Grau (KTM) settimo a 55,6 secondi, il sudafricano Camden McLellan (Triumph) ottavo a 56,0 secondi, l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) nono a 1:11, e il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) decimo a 1:15.

Nessun pilota italiano è riuscito a rientrare nella top 10. Valerio Lata (Honda) ha chiuso undicesimo a 1:20, e Ferruccio Zanchi (Ducati) quindicesimo a 1:37. Con un giro di ritardo si sono classificati Alessandro Gaspari (KTM), Andrea Rossi (KTM), Morgan Bennati (Triumph) e Giorgio Orlando (Kawasaki).

Situazione in classifica generale e la prossima sfida

Dopo Gara‑1, la classifica generale del Mondiale MX2 vede Simon Laengenfelder al comando con soli otto punti di vantaggio su Sacha Coenen, ora più vicino alla vetta. La tappa trentina si concluderà con la seconda manche, Gara‑2, in programma alle ore 16.10, che si preannuncia decisiva per le sorti del campionato.

Dettagli dalla Qualifying Race MX2

Nella Qualifying Race MX2, Sacha Coenen si è imposto con un tempo di 23:58.840. Il podio di questa sessione è stato completato da Guillem Farres, secondo, e Simon Längenfelder, terzo. Tra i partecipanti figurano anche Valerio Lata, Liam Everts, Mathis Valin e Karlis Alberts Reisulis, a sottolineare l'elevato livello di competizione.