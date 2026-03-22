Lucas Coenen ha dominato gara-1 del Gran Premio dell’Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, sul circuito di Almonte, a sud di Siviglia. Il pilota belga, in sella alla KTM, ha preso subito il comando dopo una partenza combattuta, costruendo un vantaggio consistente che gli ha permesso di tagliare il traguardo in solitaria, mostrando una netta superiorità.

Alle spalle di Coenen si è piazzato Jeffrey Herlings, leader della classifica generale, che ha mantenuto la seconda posizione dopo aver superato Vialle. Herlings non ha mai impensierito il battistrada, chiudendo con oltre venti secondi di distacco.

Il podio è stato completato dal francese Romain Febvre, terzo con la Kawasaki, a oltre trentotto secondi dal vincitore, confermando la sua solida prestazione.

Adamo e Guadagnini nella top 10

Ottima la prestazione di Andrea Adamo, che dopo una partenza efficace si è subito inserito nelle posizioni di vertice, transitando quinto nei primi giri. Il pilota siciliano ha mantenuto un ritmo costante e ha concluso la gara in settima posizione, tra i migliori italiani in pista. Anche Mattia Guadagnini ha chiuso nono, garantendo la presenza di due piloti italiani nella top 10 di questa prima manche andalusa, un risultato incoraggiante.

La gara ha visto Coenen protagonista assoluto, capace di gestire la pressione e incrementare il vantaggio.

Questo risultato rafforza la sua posizione tra i principali contendenti, mentre Herlings mantiene la leadership generale grazie alla costanza dei suoi piazzamenti.

Il duello al vertice del Mondiale MXGP

Il confronto tra Lucas Coenen, Jeffrey Herlings e Romain Febvre è uno dei temi principali del Mondiale MXGP. In recenti tappe, come in Turchia, i tre hanno dato vita a gare combattute, con distacchi minimi. Herlings ha raggiunto la sua 111ª vittoria in carriera, un traguardo storico, mentre Febvre si è distinto per la costanza, mantenendo la vetta della classifica. Coenen, grazie al successo in Andalucia, continua a ridurre il gap dal leader francese, alimentando l’interesse per le prossime gare e promettendo un finale di stagione emozionante.