Il Gran Premio di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale MX2 2026, ha visto il trionfo di Camden McLellan nella seconda manche, disputata sul Circuito di Motocross di Almonte. Dopo che la prima gara aveva sorriso allo spagnolo Guillem Farres su Triumph, la frazione conclusiva ha esaltato il talento del sudafricano McLellan, capace di imporsi con determinazione e una strategia impeccabile.

La gara-2 si è rivelata avvincente, con uno sviluppo incerto fino alle battute finali. Inizialmente, Sacha Coenen (KTM) sembrava avviato verso una vittoria sicura, ma il suo passo è stato superato nel finale dall'incedere inarrestabile dell'alfiere Triumph, Camden McLellan, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 4"560.

Il terzo posto è stato conquistato dal tedesco Simon Längenfelder (KTM), che ha replicato il piazzamento di gara-1, chiudendo a 11"209 dal vincitore.

Valerio Lata sfiora il podio con una prova di carattere

Tra i piloti che hanno animato la giornata, spicca la prestazione di Valerio Lata. L'italiano, in sella alla sua Honda, ha mostrato grande determinazione, mantenendosi nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute e inseguendo Sacha Coenen per buona parte della prova. Nonostante un calo di rendimento nelle fasi conclusive, che lo ha portato a perdere la top-3, Lata ha comunque conquistato un ottimo quarto posto, con un distacco di 16"718 dal vincitore. Un piazzamento che conferma il suo valore tra i migliori della categoria.

A completare la top-5 è stato il lettone Janis Martins, che ha concluso la gara con 35"328 di ritardo.

Per quanto riguarda gli altri centauri italiani, Andrea Rossi (KTM) e Tommaso Lodi (Kawasaki) hanno concluso la loro prova rispettivamente in diciottesima e ventiduesima posizione, senza riuscire a entrare nella zona punti.

McLellan leader della classifica generale MX2

Grazie al successo in gara-2 e alla costanza di rendimento dimostrata durante l'intero weekend, Camden McLellan si è aggiudicato il Gran Premio di Andalucia e ora si trova in testa alla classifica generale del Mondiale MX2. Il pilota sudafricano svetta con 99 punti, mantenendo un vantaggio di due lunghezze su Simon Längenfelder.

Valerio Lata, con i suoi 48 punti, occupa la nona posizione, consolidando la sua presenza nella top-ten della graduatoria iridata.

Il campionato si preannuncia ancora lungo e combattuto, con numerosi piloti pronti a sfidarsi per le posizioni di vertice. Il prossimo appuntamento sarà cruciale per verificare se McLellan riuscirà a consolidare la sua leadership o se i suoi diretti avversari riusciranno a recuperare terreno in classifica.