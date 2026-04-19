La Qualifying Race della classe regina MXGP al GP del Trentino ha preso il via con grande intensità sul rinomato circuito "Ciclamino" di Arco di Trento. Fin dalle prime battute, Lucas Coenen ha conquistato la testa della corsa, tallonato da Tom Vialle e dall’italiano Andrea Adamo, rookie della categoria, che si è subito posizionato tra i primi. Anche Kay de Wolf si è inserito nelle posizioni di vertice. Tra i piloti attesi figuravano Tim Gajser, lo stesso De Wolf, Lapucci e Alberto Forato. Quest'ultimo, tuttavia, ha visto le sue possibilità di un piazzamento nella top-5 vanificarsi a causa di un problema tecnico emerso durante le qualifiche.

Durante lo svolgimento della gara, Coenen è stato protagonista di una caduta, ma è riuscito prontamente a recuperare e a riprendere il comando. Successivamente, Gajser ha effettuato un sorpasso su Vialle, mentre Benistant ha superato Adamo, portando l'italiano temporaneamente in sesta posizione. Jeffrey Herlings ha avviato una progressiva rimonta, e Romain Febvre ha conquistato la testa della gara, con Adamo che ha mantenuto una posizione di rilievo. Nella fase conclusiva, Lucas Coenen si è imposto con una vittoria che ha un sapore familiare, dato il precedente successo di suo fratello in MX2. Andrea Adamo ha concluso la Qualifying Race al terzo posto, dietro a Coenen e Vialle, dimostrando il suo talento nella categoria regina.

Classifica e protagonisti della Qualifying Race

La classifica finale della Qualifying Race ha visto Lucas Coenen tagliare il traguardo per primo con un tempo di 23:43.433. Al secondo posto si è classificato Tom Vialle, con un distacco inferiore a un secondo. L'italiano Andrea Adamo ha conquistato il terzo gradino del podio, staccato di oltre dodici secondi dal vincitore. Hanno completato la top-5 Kay de Wolf e Tim Gajser. Per quanto riguarda gli altri italiani, Alberto Forato, condizionato dal problema tecnico, ha terminato la gara in diciottesima posizione. Tra i connazionali si sono distinti anche Mattia Guadagnini, settimo, e Andrea Bonacorsi, decimo.

Il contesto del GP del Trentino MXGP

Il GP del Trentino si conferma una delle tappe più attese del calendario MXGP, grazie alla spettacolarità del circuito "Ciclamino" e alla nutrita partecipazione di piloti di spicco.

La Qualifying Race ha evidenziato l'alto livello competitivo della categoria, con distacchi minimi tra i primi e diversi colpi di scena, tra cui la caduta di Coenen e la rimonta di Herlings. La presenza di giovani talenti italiani, come Adamo e Forato, sottolinea la crescita del motocross nazionale a livello internazionale.

La giornata di qualifiche si è svolta regolarmente, con un meteo instabile che non ha tuttavia compromesso le prestazioni dei piloti. L'attenzione si sposta ora sulle gare della domenica, con il secondo round previsto per le 17:10, dove i protagonisti cercheranno di confermare le buone performance mostrate e di puntare al successo finale sul tracciato di Arco di Trento.