La sfida di Serie A tra Cremonese e Torino allo stadio Zini si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0. Un episodio chiave della gara si è verificato al 65’, quando un gol di Baschirotto è stato annullato dal Var per un fallo commesso su Paleari.

Giampaolo: “Concretezza e attenzione per la Cremonese”

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, aveva espresso le sue aspettative per una gara complessa. Aveva sottolineato la necessità per la sua squadra di disputare una partita attenta e ordinata, evidenziando come il margine di errore fosse ridotto.

Giampaolo aveva insistito sull'importanza del lavoro svolto durante la settimana, curando gli aspetti tecnici per prepararsi a ogni evenienza e avere gli strumenti per ristabilire l'equilibrio in campo. Il tecnico aveva rimarcato che ai giocatori servono risposte concrete, non solo parole, riconoscendo una certa fragilità nel gruppo. Le ultime sei gare, aveva aggiunto, sarebbero state decisive per raggiungere l'obiettivo stagionale, richiamando infine all'importanza della concretezza e alla capacità di scegliere le soluzioni più efficaci, poiché i dettagli fanno la differenza.

D’Aversa: “Il Torino in campo per una guerra sportiva”

Sul fronte granata, il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, aveva preannunciato una vera e propria “guerra sportiva” contro la Cremonese, squadra in lotta per non retrocedere.

D’Aversa aveva esortato i suoi a farsi trovare pronti sia sul piano tecnico che su quello dell'atteggiamento. Pur non avendo ancora raggiunto la salvezza matematica, il tecnico aveva ribadito l'obiettivo minimo per il Toro: vincere a Cremona e non rallentare la corsa. Riguardo alla difesa, aveva confermato l'assenza dello squalificato Ismajli, ma aveva espresso piena fiducia nelle caratteristiche di Maripan e Marianucci, assicurando la sicurezza del reparto a prescindere da chi sarebbe sceso in campo.

La partita, valida per la trentatreesima giornata della Serie A 2025-2026, si è giocata domenica 19 aprile 2026 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, con calcio d’inizio alle ore 12:30. L'arbitro designato per l'incontro era Michael Fabbri.

La Cremonese affrontava la sfida in una posizione critica di classifica, in piena lotta per la salvezza, mentre il Torino, seppur in una situazione più tranquilla, cercava di dare continuità ai risultati positivi. Le probabili formazioni vedevano la Cremonese schierata con un 4-4-2, con Okereke e Bonazzoli in attacco. Il Torino rispondeva con un 3-4-1-2, con Simeone e Adams in avanti, supportati da Vlasic, e Maripan a sostituire lo squalificato Ismajli in difesa.