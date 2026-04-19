A Monaco di Baviera, il giovane talento statunitense Ben Shelton ha conquistato il prestigioso titolo dell’ATP 500, superando in una finale combattuta l’italiano Flavio Cobolli. Il punteggio finale di 6‑2, 7‑5, maturato in un’ora e mezza di gioco, ha sancito la vittoria di Shelton, che ha mostrato una notevole solidità e una determinazione incrollabile. Per l’azzurro, reduce da una settimana di grande intensità e successi, l’ultimo ostacolo si è rivelato insormontabile, impedendogli di alzare il trofeo.

Il percorso della finale

Il match decisivo ha preso il via con un Ben Shelton in stato di grazia, capace di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute e di costruire rapidamente un vantaggio significativo.

Lo statunitense si è portato sul 4‑0 nel primo set, gestendo poi con autorevolezza il proprio servizio e chiudendo la frazione sul 6‑2. Nel secondo parziale, Flavio Cobolli ha mostrato una reazione d’orgoglio e grande carattere. L’italiano è riuscito a tenere il servizio con tenacia, mantenendo il punteggio in equilibrio fino al 5‑5, in un crescendo di emozioni. Tuttavia, proprio nel momento più delicato e cruciale dell’incontro, un doppio fallo ha compromesso il suo game di servizio, concedendo a Shelton il break decisivo. Il tennista americano non si è lasciato sfuggire l’occasione, chiudendo l’incontro nel game successivo e confermando la sua superiorità sul campo in terra battuta.

Dichiarazioni e il peso delle emozioni

Al termine della finale, Flavio Cobolli ha dimostrato una grande sportività e un sincero apprezzamento per il suo avversario. “È stata una settimana incredibile – ha affermato rivolgendosi direttamente a Shelton –. L’abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l’impresa del Bayern Monaco in Champions League. Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico. Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo”. Con un tocco di autoironia, il tennista romano ha poi scherzato sul pubblico e sulla presenza della sua ragazza sugli spalti: “Ieri l’ho chiamata, è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa”.

Anche Ben Shelton ha riconosciuto la complessità emotiva che ha caratterizzato la settimana di Cobolli. “È stata una settimana difficile dal punto di vista emotivo”, ha commentato lo statunitense, facendo riferimento alla recente e dolorosa scomparsa di un giovane amico di Cobolli. Un evento che aveva spinto il tennista romano a dedicare proprio a lui la sua significativa vittoria in semifinale contro il forte Zverev, aggiungendo un ulteriore strato di significato al suo percorso nel torneo.

Il bilancio: un titolo e un balzo in classifica

Per Ben Shelton, la vittoria a Monaco rappresenta il quinto titolo in carriera e il secondo conquistato in questa stagione, a testimonianza di un percorso di crescita costante.

Questo successo consolida il suo talento, in particolare sulla terra rossa europea, una superficie dove ha dimostrato notevoli progressi. La finale vinta contro Cobolli segna anche la sua prima vittoria su un giocatore Top-20 su terra battuta, un traguardo importante. Inoltre, Shelton diventa il primo tennista americano a vincere tre titoli ATP 500 nella storia del circuito dal 2009, un dato che sottolinea la portata della sua ascesa.

Nonostante la sconfitta nell’atto conclusivo, Flavio Cobolli può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il tennista azzurro potrà infatti consolarsi con un significativo balzo in classifica mondiale: grazie ai punti conquistati a Monaco, salirà al tredicesimo posto, avvicinandosi sempre più all’ambita top ten del tennis internazionale. Un risultato che premia la sua determinazione e il grande impegno mostrato durante tutto il torneo.