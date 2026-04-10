Alexander Zverev ha ottenuto l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo dopo una combattuta vittoria contro il brasiliano Joao Fonseca. Il match, disputato sui campi in terra battuta del Principato, ha visto il tedesco prevalere in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-3, al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

Zverev, tra i favoriti del torneo, ha dovuto faticare per avere la meglio su Fonseca, giovane talento brasiliano che ha dimostrato grande determinazione. Dopo aver conquistato il primo set 7-5, il tedesco ha subito la rimonta dell’avversario nel secondo parziale, perso al tie-break.

Nel terzo e decisivo set, Zverev ha ritrovato solidità e ha chiuso l’incontro 6-3, staccando così il pass perla semifinale.

Il percorso di Zverev verso la semifinale

La vittoria contro Fonseca conferma il buon momento di forma di Alexander Zverev, che si conferma tra i protagonisti della stagione sulla terra battuta. Il tedesco, già vincitore di diversi titoli Masters 1000 in carriera, si prepara ora ad affrontare il prossimo avversario, che sarà il vincente dell'attesissima sfida tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime. L’attesa per la semifinale è alta, con Zverev che punta a raggiungere la finale e a consolidare la propria posizione tra i migliori del circuito ATP.

Il prestigio del torneo di Montecarlo

Il Masters 1000 di Montecarlo rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico, soprattutto per la sua tradizione sulla terra battuta. La competizione attira ogni anno i migliori giocatori del mondo e offre un banco di prova importante in vista dei prossimi grandi eventi della stagione. Per Zverev, la semifinale raggiunta è un ulteriore segnale della sua competitività e della capacità di gestire la pressione nei momenti chiave dei match, elementi cruciali per puntare al successo finale.