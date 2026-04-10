La Nazionale italiana si prepara a scendere in campo per due importanti amichevoli estive nel mese di giugno. La guida tecnica per questi impegni sarà affidata a Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell'Under 21, che assumerà il ruolo di traghettatore in un momento cruciale per la federazione. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno, alle ore 20.45, quando gli Azzurri affronteranno il Lussemburgo presso lo Stade de Luxembourg. Successivamente, domenica 7 giugno, sempre alle 20.45, l'Italia sarà impegnata contro la Grecia al Pankritio Stadium di Candia, nella suggestiva isola di Creta.

La transizione tecnica e la scelta di Baldini

L'incarico di guidare la Nazionale maggiore, seppur temporaneo, giunge per Baldini in un periodo di significativa transizione sia a livello tecnico che istituzionale per il calcio italiano. A seguito dell'addio consensuale di Gennaro Gattuso, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si trova infatti senza un commissario tecnico titolare. In attesa dell'importante assemblea elettiva federale, in programma per il 22 giugno, la figura di Baldini emerge come la soluzione più immediata e sensata per garantire la necessaria continuità e stabilità in panchina per le prossime due sfide internazionali. La sua nomina è quindi strategica per coprire questo vuoto tecnico e assicurare la preparazione delle gare.

Un profilo di continuità e visione

Silvio Baldini, alla guida dell'Under 21 dal 17 luglio 2025, rappresenta una scelta che sottolinea la volontà di mantenere una linea comune e una coerenza metodologica tra le nazionali giovanili e la squadra maggiore. La sua profonda conoscenza dei giovani talenti e la sua esperienza nel contesto federale lo rendono il candidato più idoneo a garantire questa continuità. La sua candidatura è ulteriormente rafforzata dalla sua piena disponibilità: le qualificazioni europee di categoria per l'Under 21, infatti, riprenderanno soltanto a settembre, lasciando a Baldini la possibilità di dedicarsi interamente a questo incarico ad interim con la Nazionale A. La sua visione di calcio, basata su intensità, dedizione e fiducia nei propri mezzi, è considerata un valore aggiunto in questa fase di transizione.

Baldini, con la sua esperienza e la sua chiara filosofia di gioco, è visto come una soluzione credibile e immediata per guidare gli Azzurri in questo breve ma significativo periodo, infondendo energia e determinazione in vista dei futuri impegni.