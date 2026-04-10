Alexander Zverev e Joao Fonseca si sfidano per un posto in semifinale nel primo quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Sul Campo Rainier III, il tedesco, testa di serie numero tre, affronta per la prima volta il giovane talento brasiliano, classe 2006. Entrambi giungono all'appuntamento dopo match impegnativi. Zverev, con una stagione sulla terra rossa iniziata discretamente, ha mostrato solidità e carattere, rimontando situazioni complesse, come contro Garin. Il nativo di Amburgo cerca a Montecarlo punti preziosi per il ranking ATP, dopo l’eliminazione al secondo turno dello scorso anno.

Fonseca, la rivelazione brasiliana

Joao Fonseca, numero 40 ATP. Grazie al successo contro Berrettini, è il primo nato nel 2006 a raggiungere i quarti di finale in un Masters 1000. Una vittoria odierna gli permetterebbe di entrare nella top 30 e sconfiggere il suo primo top 5. Fonseca ha dichiarato: “È super speciale. Cercavo questo risultato da tanto tempo. Ovviamente voglio di più. Sono molto fiducioso e concentrato. Sono stato molto contento di come ho lottato oggi, dall’inizio mettendo molta pressione. Giocando grandi game di risposta e ottimi turni di servizio. Questo aiuta a restare più calmi durante il match”.

Fonseca ha dimostrato ottimo adattamento alla terra rossa. Nonostante esprima un tennis solido e potente, presenta margini di miglioramento nella gestione dei momenti chiave.

Un inedito per la semifinale

L’assenza di precedenti tra Zverev e Fonseca rende la sfida intrigante. Il tedesco dovrà confermare esperienza e continuità. Fonseca, invece, cercherà di sfruttare entusiasmo e supporto dei suoi sostenitori. Un successo lo renderebbe il primo nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000.

Il vincitore affronterà in semifinale chi avrà la meglio tra Sinner e Auger-Aliassime. Zverev ha commentato: “Penso che la terra sia la sua superficie migliore. Ha vinto a Buenos Aires e ha già giocato bene su questa superficie. Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e credo che ci incontreremo molte altre volte nei prossimi anni”.

La sfida tra Alexander Zverev e Joao Fonseca potrebbe segnare una tappa significativa nella carriera di entrambi, scrivendo una nuova pagina nel torneo monegasco.