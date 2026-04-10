Alexander Zverev, numero tre del mondo, ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo al termine di una lunga e combattuta battaglia contro il giovane talento brasiliano João Fonseca. L'incontro, disputato sui prestigiosi campi del torneo monegasco, si è concluso con il punteggio di 7-5, 6-7 (3), 6-3 dopo ben due ore e quarantadue minuti di gioco intenso e ricco di capovolgimenti.

Fonseca, nonostante la giovane età, ha dimostrato un carattere notevole e un repertorio di colpi di alta qualità, riuscendo a mettere in seria difficoltà l'esperto avversario, in particolare nel secondo set.

Tuttavia, Zverev ha saputo fare leva sulla propria vasta esperienza nei momenti cruciali della partita, imponendosi nei punti decisivi e garantendosi così la sua decima semifinale in un torneo Masters 1000 giocato sulla terra battuta, una superficie che lo vede spesso protagonista.

La cronaca dettagliata dell'incontro

Nel primo set, Zverev ha imposto la sua solida profondità di gioco, dimostrando una maggiore lucidità e concretezza nei frangenti chiave che gli hanno permesso di strappare il parziale. La reazione di Fonseca non si è fatta attendere: nel secondo set, il brasiliano ha sfoderato una determinazione ammirevole, conquistando due break e spingendo il tedesco al tie-break, che ha poi vinto con grande personalità, riequilibrando le sorti del match.

Il terzo e decisivo set ha visto Zverev capitalizzare un break fondamentale nel sesto gioco, un vantaggio che ha saputo gestire con maestria fino alla chiusura della partita sul 6-3. Le statistiche finali del match evidenziano un saldo di 25 vincenti contro 36 errori non forzati per Zverev, mentre Fonseca ha chiuso con un bilancio di 30 vincenti e 47 errori non forzati. La prestazione del brasiliano, pur culminata in una sconfitta, ha ulteriormente confermato la sua costante crescita e il suo notevole potenziale all'interno del circuito maggiore del tennis.

Fonseca: un talento in ascesa nel circuito ATP

João Fonseca si sta affermando come uno dei protagonisti di questa stagione, con una traiettoria in costante ascesa.

A Montecarlo, ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un Masters 1000, un traguardo significativo che lo rende il primo brasiliano a riuscirci dal 2011 e il più giovane a raggiungere questa fase nel prestigioso torneo monegasco dai tempi di leggende come Rafael Nadal e Richard Gasquet nel lontano 2005. Il giovane brasiliano, che ha già all'attivo due titoli ATP e si è distinto anche alle Next Gen ATP Finals, continua a scalare il ranking mondiale, confermando appieno le elevate aspettative riposte su di lui dagli addetti ai lavori.

Alla vigilia dell'incontro, lo stesso Zverev aveva espresso parole di stima per il suo avversario, riconoscendone le qualità: “Penso che la terra sia la sua superficie migliore.

Ha vinto a Buenos Aires e ha già giocato bene su questa superficie. Sono entusiasta di affrontarlo per la prima volta. È un giovane talento emergente e credo che ci sfideremo ancora molte volte nei prossimi anni”, aveva dichiarato il tedesco, presagendo la natura combattiva e il futuro promettente di Fonseca nel panorama tennistico internazionale.