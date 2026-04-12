Tyson Fury è tornato sul ring dopo sedici mesi di assenza, dominando Arslanbek Makhmudov davanti a 60.000 spettatori al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Il pugile britannico ha conquistato una netta vittoria ai punti (120-108, 120-108, 119-109). Il match, che ha segnato il ritorno del 'Gipsy King' dopo la sconfitta contro Oleksandr Usyk, ha visto Fury imporsi in ogni fase, sfruttando il suo celebre jab e la notevole precisione dei colpi.

Il trentasettenne Fury, che aveva annunciato il ritiro per cinque volte, ha ottenuto la sua trentacinquesima vittoria da professionista (24 per KO), a fronte di due sconfitte e un pareggio.

Makhmudov, russo-canadese (21 vittorie, 3 sconfitte), ha dimostrato grande resistenza, rimanendo in piedi per tutti i dodici round pur subendo la pressione costante del rivale, soprattutto negli ultimi minuti.

Un match a senso unico e la sfida a Joshua

La prestazione di Fury ha evidenziato una gestione tattica impeccabile e una superiorità tecnica evidente. Il britannico ha saputo neutralizzare le iniziative di Makhmudov, che solo in alcuni frangenti iniziali ha tentato di sorprendere l’avversario. Nel corso del match, Fury ha alternato colpi precisi e potenti, mettendo spesso in difficoltà il rivale, che ha comunque dimostrato notevole resistenza.

Al termine dell’incontro, Fury ha rivolto un appello diretto ad Anthony Joshua, presente a bordo ring, dichiarando: "Next, I want to give you the fight you've all been waiting for.

I want you, AJ, Anthony Joshua. Let's give the fight fans what they want - the Battle of Britain. I challenge you Anthony Joshua to fight me the Gypsy King next. Do you accept my challenge?". Joshua ha risposto con fermezza: "Tyson, you are a clout-chaser. I've never had no problem getting in a ring with you, I punched you up as kids [when they sparred]. Watching you tonight I'll punch you up again. With all due respect, tonight is your night. You won't tell me what to do. I've been chasing you the last 10 years, when you're ready you come and see me and tell me your terms and conditions. I'm the boss, you work for me. I'm the landlord. You work for me."

Prospettive future nella categoria dei massimi

Il ritorno di Fury è stato accolto positivamente anche dal punto di vista atletico e fisico, confermando la sua volontà di proseguire la carriera ai massimi livelli.

L’attenzione si sposta ora sulla possibile organizzazione del match con Joshua, considerato uno degli incontri più attesi della boxe britannica. Nel frattempo, le cinture mondiali restano nelle mani di Oleksandr Usyk, che si prepara a difenderle contro l’olandese Rico Verhoeven.

La serata londinese ha dunque rilanciato le ambizioni di Tyson Fury e acceso i riflettori su un possibile scontro con Anthony Joshua, un evento che potrebbe segnare una nuova pagina nella storia della categoria dei pesi massimi.