Un evento molto atteso nel mondo della boxe, l'incontro tra Mike Tyson e Floyd Mayweather, è stato rinviato a data da destinarsi. Inizialmente previsto per sabato 25 aprile, il confronto tra le due leggende del ring non avrà luogo come annunciato. Nel frattempo, è stata ufficializzata un'altra sfida di grande richiamo: la rivincita tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, che si terrà il prossimo 19 settembre.

Il rinvio dell'incontro Tyson-Mayweather

Qualche mese fa, l'annuncio di un match tra Mike Tyson e Floyd Mayweather aveva generato grande entusiasmo.

L'evento, descritto come un confronto nostalgico, era stato fissato per sabato 25 aprile 2026 e si sarebbe dovuto svolgere in Repubblica Democratica del Congo, un omaggio al celebre "Rumble in the Jungle" del 1974. Tuttavia, dopo la comunicazione iniziale, non sono state diffuse ulteriori notizie di rilievo, e l'incontro è stato ufficialmente rinviato. Attualmente, non è stata stabilita una nuova data, ma si ipotizza che, qualora i due pugili dovessero incrociare i guantoni, l'evento potrebbe ancora tenersi nel Paese africano.

Per entrambi gli statunitensi, questo match avrebbe segnato un importante ritorno sul ring. Mike Tyson, pluricampione del mondo dei pesi massimi, si era esibito per l'ultima volta il 16 novembre 2024 ad Arlington, dove venne sconfitto da Jake Paul al termine delle otto riprese.

Il "Money" Floyd Mayweather, invece, aveva affrontato Conor McGregor in un match ufficiale il 26 agosto 2017 e si era poi esibito contro John Gotti III il 24 agosto 2024. Si era parlato di un incontro sulle otto riprese anche per Tyson-Mayweather, ma per il momento ogni dettaglio è rimandato e non si hanno comunicazioni ufficiali.

La rivincita tra Mayweather e Pacquiao

La difficoltà di organizzare rapidamente l'incontro tra Tyson e Mayweather è anche legata a un altro evento di portata mondiale. Il prossimo 19 settembre 2026, infatti, andrà in scena la grande rivincita del Match del Secolo: Floyd Mayweather affronterà nuovamente Manny Pacquiao. Questo epocale confronto, che si terrà alla Sphere di Las Vegas con trasmissione globale in streaming su Netflix, arriva undici anni dopo la loro prima sfida per i Mondiali WBC, WBA e WBO dei pesi welter, vinta dall'imbattuto fuoriclasse statunitense.

I due pugili continuano a dimostrare una longevità straordinaria nel mondo della boxe. Il rinominato "Pac Man" Manny Pacquiao ha compiuto 49 anni lo scorso 24 febbraio, mentre Mike Tyson spegnerà 60 candeline il prossimo 30 giugno, a testimonianza di carriere leggendarie che ancora oggi catturano l'attenzione degli appassionati.