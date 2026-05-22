Il Team Usa si prepara a scendere in acqua a Napoli per le regate preliminari dell'America's Cup, in programma dal 24 al 27 settembre 2026. La partecipazione del Challenger statunitense è stata confermata, aggiungendo un elemento di prestigio all'evento che si terrà nel capoluogo campano, tappa cruciale in vista dell'America's Cup del 2027.

Questo appuntamento partenopeo rappresenta il secondo evento preliminare nel percorso verso la prestigiosa competizione velica. Segue le regate già in corso a Cagliari, dove cinque imbarcazioni sono attualmente impegnate.

Il Team Usa si unirà a questi equipaggi di alto livello, mentre rimane ancora incerta la presenza dello scafo australiano alla manifestazione napoletana.

Le Regate di Napoli: Dettagli e Annuncio Ufficiale

Le regate preliminari di Napoli, previste tra il 24 e il 27 settembre 2026, vedranno competere le medesime imbarcazioni della tappa di Cagliari, i veloci AC40. L'annuncio ufficiale di questa tappa italiana è stato dato dal ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi. La scelta di Napoli come sede per la seconda regata preliminare è stata motivata anche dalla volontà di valorizzare il territorio, con un'attenzione particolare all'area di Bagnoli, come evidenziato dalle istituzioni coinvolte.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha sottolineato la strategicità della decisione: "La scelta di programmare la regata preliminare alla fine di settembre nasce da una valutazione attenta e condivisa, fondata su visione, programmazione e buon senso: una decisione pensata per prolungare la stagione estiva, favorire una migliore gestione dei flussi nel Golfo di Napoli, consentire il completamento ottimale dei lavori di riqualificazione di Bagnoli, che stanno procedendo con grande rapidità, e generare un ulteriore impulso al turismo e all'economia del territorio". Questa prospettiva evidenzia l'impegno a massimizzare i benefici per la città e la regione.

Contesto e Impatto Territoriale

Queste regate preliminari sono un passaggio fondamentale nel cammino che conduce alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, attesa per il 2027. A Napoli, l'attesa è per la conferma definitiva della partecipazione della squadra australiana, che si aggiungerebbe al Team Usa e agli altri equipaggi già presenti a Cagliari. L'evento si svolgerà nell'affascinante specchio d'acqua del Golfo di Napoli, con un focus specifico sull'area di Bagnoli, un sito che da oltre trent'anni è al centro di importanti interventi di riqualificazione.

La manifestazione si inserisce, dunque, in un più ampio progetto di rilancio e valorizzazione del capoluogo campano e del suo territorio.

Offre un'opportunità unica di visibilità internazionale e di stimolo per l'economia locale. L'organizzazione di queste regate preliminari rappresenta, inoltre, un importante banco di prova in vista dell'America's Cup del 2027, mettendo in mostra team di altissimo livello e le avanzate imbarcazioni AC40.