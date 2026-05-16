I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso alla finale della Western Conference, chiudendo la serie contro i Minnesota Timberwolves con un perentorio 4-2. In parallelo, i Detroit Pistons hanno dimostrato grande tenacia, battendo i Cleveland Cavaliers e costringendoli alla gara 7, mantenendo viva la loro corsa nei playoff.

Spurs in finale: la brillantezza di Stephon Castle

La qualificazione dei San Antonio Spurs è arrivata grazie a una prestazione dominante in gara 6, dove hanno espugnato il parquet di Minneapolis con un netto 139-109. Questa vittoria ha sigillato la serie sul 4-2.

Il protagonista indiscusso della serata è stato Stephon Castle, autore di 32 punti (11/16 al tiro), 11 rimbalzi e 6 assist, dimostrando una completezza di gioco impressionante. Al suo fianco, la stella Victor Wembanyama ha contribuito con 19 punti e 6 rimbalzi. Ora, gli Spurs si preparano ad affrontare i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder nella finale della Western Conference, in quella che si preannuncia come una sfida tra le due migliori teste di serie.

Pistons: Cade Cunningham decisivo per la gara 7

Nell'altra sfida della notte, i Detroit Pistons si sono imposti a Cleveland con un convincente 115-94, pareggiando i conti nella serie contro i Cavaliers e portandola alla gara 7. A guidare la squadra del Michigan è stato un ispirato Cade Cunningham, autore di 21 punti e 8 assist, con ben cinque triple realizzate, un fattore determinante per estendere la serie.

Fondamentale anche la prestazione di Jalen Duren, che ha fornito 11 rimbalzi, tre stoppate e una rubata. Questa vittoria ha inflitto ai Cavaliers la loro prima sconfitta casalinga dei playoff, costringendoli a disputare la decisiva gara 7 in trasferta, aggiungendo ulteriore pressione sulla squadra di Cleveland.