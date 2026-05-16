I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso alla finale della Western Conference, mentre i Detroit Pistons hanno costretto i Cleveland Cavaliers a una decisiva gara 7. Le due sfide hanno offerto spettacolo e ribaltamenti nel quadro dei playoff NBA.

Spurs in Finale di Conference: La Prova di Forza dei Texani

I San Antonio Spurs hanno sigillato la loro qualificazione alla finale della Western Conference, chiudendo la serie contro i Minnesota Timberwolves con un perentorio 4-2. La vittoria decisiva è arrivata sul parquet di Minneapolis, dove i texani si sono imposti con un netto 139-109.

La squadra è stata trascinata da una prestazione di altissimo livello di Stephon Castle, autore di 32 punti (11/16 al tiro), a cui ha aggiunto 11 rimbalzi e 6 assist. Anche il contributo di Victor Wembanyama è stato significativo, con 19 punti e 6 rimbalzi. Sul fronte opposto, il miglior realizzatore dei Minnesota Timberwolves è stato Anthony Edwards con 24 punti, ma con percentuali di tiro non brillanti (9/26, 35%), insufficienti a contrastare l'offensiva degli Spurs.

Pistons Forza Gara 7: Cleveland Sconfitta in Casa

I Detroit Pistons hanno compiuto un'impresa vincendo a Cleveland per 115-94, costringendo i Cavaliers a una gara 7 che si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì. La squadra del Michigan è stata guidata in modo esemplare da Cade Cunningham, che ha messo a segno 21 punti e distribuito 8 assist.

Questa vittoria dei Pistons ha rappresentato la prima sconfitta casalinga dei Cavaliers nei playoff 2026, un dato che sottolinea la determinazione di Detroit. I Pistons hanno dominato il secondo tempo, imponendosi con carattere e grande convinzione. Oltre a Cunningham, Jalen Duren ha contribuito con 15 punti e 11 rimbalzi, e Daniss Jenkins ha aggiunto altri 15 punti. La panchina di Detroit si è rivelata un fattore chiave, segnando ben 48 punti contro i soli 19 dei Cavaliers. Questo successo ha pareggiato la serie sul 3-3, portando la contesa alla decisiva gara 7, che si disputerà a Detroit, promettendo un epilogo emozionante.