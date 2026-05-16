Mattia Furlani ha inaugurato la sua stagione all'aperto con una vittoria eccezionale, trionfando nel salto in lungo a Xeqiao, in Cina, durante la prima tappa della Diamond League. L'atleta azzurro ha stabilito un nuovo record personale con l'impressionante misura di 8,43 metri, avvicinandosi a soli quattro centimetri dal record italiano detenuto da Andrew Howe dal 2007. Questa prestazione si posiziona come la seconda misura italiana di sempre, eguagliando il risultato di Giovanni Evangelisti del 1987.

Nonostante quattro nulli, i due salti validi di Furlani sono stati decisivi per assicurarsi il successo: oltre all'eccezionale 8,43 metri, ha registrato anche un 8,09 metri.

Sul podio, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov si è classificato secondo con 8,07 metri, mentre l'uzbeko Anvar Anvarov ha conquistato il terzo posto con 8,01 metri.

Le ambizioni di Furlani: 'È solo l'inizio'

Al termine della competizione, Mattia Furlani ha espresso grande soddisfazione e le sue ambizioni: 'È solo l'inizio — ed è il miglior modo per cominciare la stagione all'aperto. Sono davvero felice per la misura, anche perché oggi non mi sentivo al meglio dopo il lungo viaggio verso la Cina. Mi sono concentrato sui dettagli tecnici e credo di poter fare ancora meglio nelle prossime gare: sabato prossimo a Xiamen e soprattutto il 4 giugno al Golden Gala con tutto il pubblico dello stadio Olimpico che farà il tifo per me.

Dopo 2 anni splendidi, ho ancora voglia di prendermi soddisfazioni.'

Sebbene non valida per la classifica generale della Diamond League, l'8,43 metri di Furlani è la miglior misura mondiale all’aperto del 2026. Il giovane talento azzurro si conferma così tra i principali protagonisti della disciplina, con l'obiettivo dichiarato di puntare al record italiano nelle prossime competizioni.

Prossimi impegni e altre gare

Nella gara femminile di salto in lungo, Larissa Iapichino ha ottenuto il quinto posto con una misura di 6,69 metri, lasciando dieci centimetri sull’asse di battuta. La vittoria in questa categoria è stata conquistata dalla statunitense Monae’ Nichols con 6,89 metri. Per Mattia Furlani, i prossimi appuntamenti cruciali saranno a Xiamen e, successivamente, al Golden Gala di Roma, dove potrà beneficiare del sostegno del pubblico di casa.

Il brillante risultato conseguito in Cina sottolinea il talento e la costante crescita di Furlani. Dopo due stagioni di alto livello, l'atleta guarda con grande fiducia ai prossimi impegni internazionali, animato dal sogno di superare il record nazionale e di scrivere una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana.