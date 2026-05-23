Il Lecce affronta il Genoa in una "finale" per la salvezza in Serie A domenica 24 maggio alle 20.45 al Via del Mare. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha definito la partita "la più importante della stagione", sottolineando l'importanza di atteggiamento e concentrazione. Ha avvertito: "Le insidie sono dietro l'angolo, e Sassuolo insegna. È una gara da preparare bene, dipenderà dal nostro atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi la migliore versione del Lecce. La gara contro il Genoa è la più importante della stagione".

Stato della squadra e infermeria

Di Francesco ha indicato la necessità di "azzannare questa partita", giocando come a Sassuolo.

La squadra è padrona del proprio destino. Sull'infermeria: Ramadani sta meglio, sarà della partita. Pierotti è da valutare (soluzione pronta); è l'unico che preoccupa, con Banda, ma Pierotti ha più difficoltà. La rifinitura fornirà le ultime indicazioni.

Di Francesco ritrova De Rossi

Di Francesco incrocerà sulla panchina avversaria Daniele De Rossi, suo ex calciatore. Ha ricordato il suo spessore lavorativo, definendolo "allenatore in campo" e un riferimento. Gli ha lasciato molto. Di Francesco ha elogiato il suo ottimo lavoro.

Dove seguire Lecce-Genoa

La sfida tra Lecce e Genoa, valida per la trentottesima giornata di Serie A, si disputerà domenica 24 maggio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e su Sky/Now TV. Le opzioni streaming includono app su smart TV, Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, e TIMVISION Box.