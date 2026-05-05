Il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha delineato una strategia chiara in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. L'obiettivo è la vittoria, ma sarà necessario un impegno superiore rispetto alla gara d'andata. La sfida si terrà a Monaco, e il PSG non intende limitarsi a difendere il 5-4 maturato all'andata, bensì scenderà in campo con l'intento di conquistare la finale.

La determinazione di Luis Enrique: "Vincere è il nostro obiettivo"

"Il nostro obiettivo è vincere", ha dichiarato fermamente Luis Enrique.

"Finora abbiamo svolto un lavoro eccellente, ed è giunto il momento di mettere in campo quel qualcosa in più per raggiungere la finale." Ha poi sottolineato l'importanza di superare il Bayern, una "squadra sensazionale". "Credo che la partita non sarà diversa dall'andata", ha aggiunto, "perché nessuna delle due squadre accetta che l'altra sia superiore, e questo può generare un'altra gara avvincente e divertente."

Gestire le emozioni: "Il vantaggio non significa nulla"

Luis Enrique ha voluto lanciare un monito ai suoi giocatori, richiamandoli alla massima concentrazione. "Ho ribadito che abbiamo superato l'avversario più forte mai incontrato e che disponiamo di un leggero vantaggio, ma questo non deve illuderci, perché entrambe le squadre hanno avuto i loro momenti di dominio.

Sarà cruciale controllare le emozioni durante l'incontro."

I ricordi di Monaco e la spinta alla motivazione

Il tecnico ha anche rievocato momenti significativi vissuti a Monaco. "Un anno fa, proprio qui a Monaco, il PSG ha letteralmente 'stritolato' l'Inter per aggiudicarsi la Champions League, un ricordo piacevole", ha ammesso. Tuttavia, ha specificato che "questo non ci fornisce ulteriore motivazione, siamo già al 100%". Ha aggiunto che "tornare qui sarà sempre un vero piacere, poiché potremo rivivere belle esperienze. Nel 2015, l'anno in cui ho vinto la Champions League con il Barcellona, abbiamo giocato qui la semifinale di ritorno..." Questi ricordi, pur non essendo una motivazione aggiuntiva, contribuiscono a creare un'atmosfera di fiducia e familiarità con il palcoscenico.

L'analogia con i grandi del tennis per l'eccellenza

In conferenza stampa, Luis Enrique ha utilizzato un'immagine evocativa per spiegare la mentalità della sua squadra. "Rafa Nadal una volta disse che, a un certo punto della sua carriera, le partite contro Federer e Djokovic rappresentavano la sua più grande motivazione. È esattamente ciò che desideriamo anche noi", ha affermato. Ha proseguito: "Ammiriamo il Bayern, ma questa ammirazione si traduce in una spinta a migliorare. Domani cercheremo di superare una squadra che esprime un gioco davvero sensazionale."

La visione del Bayern Monaco: Kompany e l'identità di squadra

Anche il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha condiviso la sua prospettiva alla vigilia della sfida.

Nonostante i cinque gol subiti all'andata e la necessità di segnarne almeno due in più del PSG per accedere alla finale, Kompany ha chiarito che non intende "stravolgere l'identità" della sua squadra. "Se volessi fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito, sarebbe una scelta sciocca", ha dichiarato. Ha inoltre evidenziato il forte legame tra la squadra e i suoi tifosi, esprimendo il desiderio di "rendere questo momento indimenticabile" per loro.