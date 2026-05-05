Le attese per il torneo WTA 1000 di Roma sono state in parte deluse dagli annunci dei forfait di Marta Kostyuk, fresca vincitrice del Madrid Open, e di Emma Raducanu. Entrambe le tenniste hanno comunicato la loro assenza a poche ore dall'inizio della prestigiosa competizione, citando problemi di salute come motivazione principale per la rinuncia.

Marta Kostyuk, la ventitreenne ucraina e testa di serie numero 23 del tabellone, ha condiviso la sua decisione tramite i propri canali social. La giocatrice ha spiegato di essere alle prese con un fastidioso problema all'anca e di non aver ancora recuperato completamente da un precedente infortunio alla caviglia.

“Dopo il miglior periodo della mia carriera, non vedevo l’ora di giocare a Roma”, ha scritto Kostyuk, esprimendo la sua delusione. “Ma a volte il corpo ha altri piani, e negli ultimi giorni ho avuto problemi all’anca. Con la caviglia ancora non al cento per cento, non è intelligente continuare a forzare, quindi non parteciperò quest’anno.” La sua assenza è un duro colpo per il torneo, considerando il suo eccellente stato di forma.

Il ritiro di Raducanu per malattia post-virale

Anche Emma Raducanu ha dovuto alzare bandiera bianca, ritirandosi a causa di una malattia post-virale. La tennista britannica aveva mostrato grande impegno, svolgendo diverse sessioni di allenamento nella capitale italiana e partecipando agli obblighi mediatici previsti prima dell'inizio del torneo.

Tuttavia, dopo un'attenta valutazione con il suo team, ha preso la difficile decisione di non scendere in campo. Raducanu non disputa una partita ufficiale da quando è stata sconfitta da Amanda Anisimova a Indian Wells, e da allora ha dovuto rinunciare a una serie di importanti appuntamenti, inclusi i tornei di Miami, Linz, Madrid e, ora, Roma, evidenziando un periodo di difficoltà fisica che la tiene lontana dai campi da gioco.

Il momento di forma di Kostyuk e gli obiettivi futuri

Il forfait di Marta Kostyuk è particolarmente significativo dato il suo momento di forma eccezionale. La tennista ucraina arriva a questo punto della stagione con un impressionante bilancio di undici vittorie consecutive sulla terra battuta, un percorso che l'ha vista trionfare nei tornei di Rouen e, più recentemente, nel prestigioso Madrid Open.

La sua delusione per non poter competere a Roma è palpabile; ha infatti sottolineato il suo profondo legame con questo torneo, apprezzandone l'atmosfera vibrante, il calore del pubblico e la rinomata cucina locale. Kostyuk ha dichiarato che ora il suo obiettivo primario sarà il recupero completo per prepararsi al meglio al Roland-Garros, dove spera di estendere la sua striscia vincente sulla terra rossa a partire dal 24 maggio, puntando a un'ulteriore conferma del suo talento su questa superficie.

Le defezioni di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu rappresentano indubbiamente due assenze di rilievo per il torneo romano, che perde così due delle sue protagoniste più attese. Entrambe le atlete sono ora concentrate sul recupero della migliore condizione fisica, con l'obiettivo di tornare competitive ai massimi livelli nei prossimi appuntamenti del circuito WTA, sperando di superare rapidamente gli attuali problemi di salute che ne hanno impedito la partecipazione a Roma.