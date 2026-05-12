Max Verstappen, il quattro volte campione del mondo di Formula 1, si appresta a vivere un nuovo e significativo capitolo della sua carriera, debuttando alla 24 Ore del Nürburgring. Alla vigilia di quella che si preannuncia come una delle gare di durata più impegnative, il pilota olandese non ha celato le sue elevate ambizioni. "Il successo è vincere. È per questo che siamo qui. So che non sarà facile, ma questo è l'obiettivo per tutti", ha dichiarato Verstappen, evidenziando la sua incrollabile determinazione nell'affrontare questa nuova e affascinante sfida.

Per questa sua prima esperienza, Verstappen sarà al volante della Mercedes-AMG GT3 del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, una vettura gestita in collaborazione con Winward Racing. Condividerà l'abitacolo con un trio di piloti di comprovata esperienza nel mondo GT: Lucas Auer, Jules Gounon e Dani Juncadella. Il percorso di avvicinamento del campione olandese a questa prestigiosa competizione è stato meticoloso. Già nel 2025, Verstappen aveva ottenuto il DMSB Permit Nordschleife, per poi conquistare una vittoria nella nona prova del NLS a bordo di una Ferrari 296 GT3 nello stesso anno. In vista della 24 Ore, ha effettuato una sessione di test specifica sulla temibile Nordschleife e, il mese precedente, ha dimostrato la sua versatilità provando una GT500 al Fuji Speedway sotto intense condizioni di pioggia, riuscendo a superare il tempo sul giro del pilota esperto di Super GT, Atsushi Miyake.

Preparazione e strategie per la 24 Ore

Alla vigilia della corsa, Verstappen ha enfatizzato l'importanza cruciale della preparazione e del lavoro di squadra. "Ci siamo preparati nel miglior modo possibile", ha dichiarato, ponendo l'accento sulla solidità del team e sulla qualità dei suoi compagni di equipaggio. Ha poi aggiunto: "Dal punto di vista dei piloti siamo ben messi, il team è forte. Dobbiamo solo assicurarci che la macchina resti integra per tutte le 24 ore". Il pilota olandese ha tuttavia manifestato una certa preoccupazione riguardo alla Balance of Performance (BoP), il sistema progettato per equilibrare le prestazioni delle diverse vetture GT3 attraverso parametri come peso, potenza del motore o altezza da terra.

Verstappen ritiene che la BoP potrebbe rivelarsi un fattore determinante per l'esito finale della competizione.

Il futuro di Verstappen e la passione per l'endurance

Da tempo, Verstappen non ha mai celato il suo profondo interesse per le gare di durata, considerando la 24 Ore del Nürburgring come soltanto l'inizio di una potenziale nuova fase della sua carriera. Ha rivelato che, se il calendario della Formula 1 lo avesse consentito, avrebbe già partecipato ad altre prestigiose classiche dell'endurance, come la 24 Ore di Spa. "Ogni volta che ho la possibilità di correre, lo farei volentieri", ha confidato, lasciando chiaramente intendere che un impegno più costante nel mondo delle competizioni di durata non è affatto un'ipotesi remota per il suo futuro.

L'evidente interesse di Verstappen per l'endurance è stato ulteriormente corroborato da recenti colloqui con Ford, volti a esplorare un possibile progetto congiunto per la leggendaria 24 Ore di Le Mans. La sua innegabile passione per le gare di lunga durata e la costante ricerca di nuove sfide potrebbero, in futuro, condurlo a un coinvolgimento sempre più assiduo in questo affascinante settore del motorsport. Al momento, tuttavia, l'attenzione è interamente focalizzata sulla sua imminente prima partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring, dove Max Verstappen e il suo team si presentano con l'obiettivo dichiarato di conquistare il successo.