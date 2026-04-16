Il campione di Formula 1 Max Verstappen sarà protagonista questo fine settimana alle ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, l'evento preparatorio per la celebre 24 Ore del Nürburgring, tra circa un mese. Il pilota olandese prenderà parte a due gare di qualificazione, ciascuna di quattro ore, al volante della Mercedes AMG GT3 EVO numero 3 del Team Winward Racing. Lo affiancherà l'austriaco Lucas Auer.

Le competizioni si svolgeranno su un tracciato unico: l'intero circuito Grand Prix, senza la Mercedes Arena, ma con l'Anello Nord del Ring. Questa configurazione, più estesa rispetto alla versione “Sprint” solitamente impiegata nelle gare NLS, promette sfide.

Il programma prevede la Race-1 sabato 18 aprile alle 17:30 e la Race-2 domenica 19 aprile alle 13:00. Entrambe in diretta streaming sui canali YouTube ufficiali di 24h Nürburgring, ADAC e NLS.

Le qualificazioni e le assenze

Non saranno presenti Daniel Juncadella e Jules Gounon, impegnati nel FIA World Endurance Championship a Imola con Genesis e Alpine. Il tracciato di oltre 25 chilometri offre ai piloti condizioni diverse, accumulando esperienza preziosa per la gara principale.

Verstappen ha già testato la Mercedes AMG GT3, soddisfatto di vettura e circuito. “Fast at Nürburgring. I really had a great time”, ha dichiarato sui social dopo un filming day, sottolineando l'entusiasmo per la sfida.

Programma e motivazioni

Le qualificazioni prevedono due gare da 240 minuti ciascuna. La prima si svolgerà in parte al tramonto, consentendo a Verstappen di gareggiare anche in condizioni di luce ridotta, cruciale per le gare endurance. Il programma prevede test e setup il venerdì, qualifiche e gare tra sabato e domenica. La partecipazione di Verstappen è resa possibile anche dalla cancellazione di alcune gare di Formula 1, permettendogli di accumulare chilometri su un tracciato impegnativo.

La presenza di un campione del mondo di Formula 1 come Max Verstappen aggiunge interesse a un evento atteso dagli appassionati, che seguiranno le evoluzioni in pista tramite le dirette streaming ufficiali.