Il percorso di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia si interrompe agli ottavi di finale. Il numero 8 del ranking ATP viene sconfitto in due set da Casper Ruud, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-1.

Nel corso del secondo parziale, l’azzurro ha anche richiesto un medical time-out a causa di problemi muscolari che lo hanno condizionato per tutta la settimana al Foro Italico. Con questa vittoria, il tennista norvegese accede ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Dino Prizmic.

Il percorso di Ruud ai quarti di finale

Con questa convincente vittoria, Casper Ruud si è assicurato un posto nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista norvegese prosegue così il suo percorso nel torneo, dimostrando una forma eccellente e una grande determinazione. Nel prossimo turno, Ruud affronterà il vincente della sfida tra Khachanov e Prizmic, in un incontro che promette di essere altrettanto avvincente e cruciale per l'accesso alle semifinali. La sua avanzata nel tabellone sottolinea la sua ambizione e la sua preparazione per affrontare i migliori giocatori del circuito in uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica su terra battuta.