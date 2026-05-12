Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha recentemente sottolineato con forza l'importanza cruciale dello sport come strumento indispensabile per la prevenzione e il mantenimento della salute pubblica. L'affermazione, pronunciata durante un evento focalizzato sul tema della prevenzione, ha evidenziato il legame indissolubile tra l'attività fisica, il benessere individuale e la capacità di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Schillaci ha ribadito che "Per mantenere il livello del Servizio Sanitario Nazionale serve prevenire, e lo sport è essenziale".

Il ministro ha chiarito come la prevenzione si configuri come una delle strategie più efficaci per contenere l'incidenza delle malattie croniche e, di conseguenza, innalzare la qualità della vita dei cittadini. Investire attivamente nella promozione dell'attività fisica, ha spiegato Schillaci, si traduce in una significativa riduzione del carico economico sulle strutture sanitarie, promuovendo al contempo una popolazione più sana, dinamica e partecipativa.

La prevenzione: pilastro per la sostenibilità del SSN

Nel corso del suo intervento, il ministro Schillaci ha enfatizzato che la prevenzione rappresenta un pilastro fondamentale per assicurare la sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario.

Ha ricordato che un gran numero di patologie croniche può essere efficacemente evitato o il loro insorgere ritardato attraverso l'adozione di stili di vita sani, tra cui spicca una costante e regolare attività fisica. "Lo sport è uno strumento di prevenzione primaria che permette di conservare il benessere psicofisico e di diminuire l'incidenza di numerose malattie", ha affermato il ministro, evidenziando il suo ruolo proattivo nella tutela della salute.

Il ministro ha inoltre posto l'accento sulla necessità impellente di implementare e potenziare programmi di educazione alla salute, incentivando la pratica sportiva sin dalle prime fasi della vita scolare. L'obiettivo è quello di edificare una vera e propria cultura della prevenzione che possa accompagnare e guidare i cittadini in ogni fase della loro esistenza, promuovendo scelte consapevoli e benefiche per la loro salute.

Il valore economico e sociale dello sport

Il valore dello sport, come ampiamente riconosciuto, trascende il mero ambito sanitario, estendendosi con forza anche alle sfere economica e sociale. La promozione diffusa dell'attività fisica apporta benefici concreti, contribuendo a ridurre l'assenteismo in ambito lavorativo, migliorando sensibilmente la produttività e favorendo attivamente l'inclusione sociale. Gli esperti del settore concordano nel sottolineare che un investimento mirato nello sport non solo rafforza il tessuto sociale, ma stimola anche l'adozione di uno stile di vita attivo e responsabile tra la popolazione.

In questo contesto, le istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo proattivo, sostenendo con determinazione politiche che incentivino la pratica sportiva.

È fondamentale riconoscere il ruolo centrale dello sport sia nella prevenzione delle malattie che nella più ampia tutela della salute pubblica. Solo attraverso un impegno condiviso e sinergico tra tutti gli attori coinvolti sarà possibile garantire la sostenibilità a lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale e, contestualmente, elevare in modo significativo la qualità della vita di tutti i cittadini.