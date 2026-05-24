Rebeca Andrade, la ginnasta brasiliana sei volte medagliata olimpica e atleta più decorata nella storia sportiva del Paese, si prepara al suo atteso ritorno alle competizioni. L'occasione sarà il Campionato Panamericano di ginnastica artistica, che si terrà a Rio de Janeiro dal 17 al 21 giugno 2026. L'annuncio ufficiale, diffuso dalla Federazione Brasiliana di Ginnastica, segna la prima apparizione di Andrade in gara dopo un'assenza di quasi due anni.

La ventisettenne campionessa aveva scelto di osservare un anno sabbatico nel 2025, dedicandosi al recupero fisico e mentale dopo i trionfi ottenuti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

In quell'edizione, Andrade aveva brillato conquistando ben quattro medaglie: un oro nel corpo libero, due argenti (nel concorso generale e nel volteggio) e un bronzo nella gara a squadre. «La mia priorità è essere felice, continuare a fare del mio meglio e godermi ogni momento. Il rendimento in gara sarà una conseguenza di questo approccio», ha affermato Andrade, manifestando grande entusiasmo per il suo rientro e ponendo l'accento sul fondamentale sostegno dei tifosi brasiliani.

Un rientro cruciale per le ambizioni del Brasile

Il ritorno di Rebeca Andrade assume un significato cruciale per la nazionale brasiliana. Ai Campionati Panamericani, la squadra dovrà infatti classificarsi tra le prime cinque per assicurarsi la qualificazione ai Mondiali di Rotterdam, un passaggio obbligato sulla strada che conduce alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La selezione femminile sarà composta da sei ginnaste, con cinque titolari e una riserva. Andrade, che ha ripreso gli allenamenti da poco tempo, sarà inizialmente impiegata soprattutto nel volteggio, la sua specialità di punta, mentre l'inserimento della parallela nel suo programma è previsto nei mesi a venire.

Francisco “Xico” Porath, tecnico della nazionale femminile, ha rimarcato l'importanza di disporre di atlete polivalenti, definendo Andrade «fondamentale per la strategia di squadra», sebbene il suo ruolo sarà inizialmente limitato dal recente rientro. Porath ha precisato: «Il salto resta la sua specialità, mentre la parallela potrebbe entrare nel suo repertorio con l'andare dei mesi e la trave potrebbe essere considerata in futuro».

Obiettivi futuri e motivazioni personali

Il Campionato Panamericano si configura come la prima tappa significativa nel percorso verso Los Angeles 2028, offrendo l'opportunità di qualificare le squadre per i prossimi Mondiali. Nonostante la prolungata assenza dalle gare, Rebeca Andrade mantiene una motivazione elevata e coltiva il sogno di raggiungere una finale olimpica alle parallele asimmetriche, una disciplina in cui non ha ancora avuto modo di competere a quel livello. Tuttavia, la ginnasta ribadisce con fermezza che la felicità personale e il benessere psicofisico rimangono le sue priorità assolute.

La lista definitiva delle ginnaste convocate sarà ufficializzata dalla Federazione nei prossimi giorni.

Tuttavia, la sola presenza di Rebeca Andrade costituisce già un segnale di grande importanza per la squadra brasiliana, determinata a confermare il proprio valore sulla scena internazionale. Il rientro della campionessa, seppur con un ruolo inizialmente limitato, è considerato un elemento chiave sia per la strategia tecnica che per la motivazione dell'intero gruppo.