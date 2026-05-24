Il Roland Garros si prepara a ospitare una sfida inedita nel tabellone principale maschile. Lunedì 25 maggio, i riflettori si accenderanno sul match valido per il primo turno che vedrà contrapposti Felix Auger-Aliassime e Daniel Altmaier. Siamo a Parigi, sulla terra rossa che ha scritto pagine indelebili di storia del tennis. Per entrambi i giocatori, questo incontro rappresenta l'inizio della campagna in uno dei quattro tornei più importanti della stagione, il French Open. Auger-Aliassime, testa di serie e nome di spicco del circuito, cerca conferme del suo status di top player anche sulla superficie più lenta, mentre Altmaier, specialista del rosso, sogna l'impresa.

Chi parte favorito: le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un quadro chiaro su chi sia il favorito della vigilia. Le agenzie di scommesse indicano con decisione Felix Auger-Aliassime come il giocatore con le maggiori probabilità di successo. Nello specifico, 10Bet offre la vittoria del canadese a una quota di 1.28, mentre un'eventuale affermazione di Daniel Altmaier è valutata a 3.50. La linea è del tutto simile su Betfair, che quota Auger-Aliassime a 1.30 e il tedesco a 3.40. Il pronostico pende inequivocabilmente dalla parte di Auger-Aliassime, la cui potenza e solidità da fondocampo dovrebbero fare la differenza. Altmaier, però, non parte battuto: la sua esperienza sulla superficie e la capacità di tessere trame complesse potrebbero mettere in difficoltà il canadese se quest'ultimo non dovesse trovare da subito il giusto ritmo.

Le ultime uscite: Auger-Aliassime, servizio ok ma seconda da rivedere

Per comprendere lo stato di forma dei due contendenti, è utile analizzare le loro ultime uscite nel circuito, avvenute entrambe nel torneo ATP di Amburgo. Felix Auger-Aliassime arriva a Parigi dopo una sconfitta agli ottavi di finale contro Aleksandar Kovacevic, un match perso in tre set (6-4, 5-7, 4-6). Nonostante la sconfitta, alcuni dati del canadese sono incoraggianti. Il suo servizio si è dimostrato un'arma importante, con ben 9 ace e un solo doppio fallo, uniti a un'ottima percentuale del 71% di prime in campo. Sulla prima di servizio ha costruito il suo gioco, vincendo il 75% dei punti. Il vero tallone d'Achille è stata la seconda di servizio, con cui ha raccolto solo il 46% dei punti, un dato che Daniel Altmaier cercherà sicuramente di sfruttare.

Positivo il bilancio tra vincenti (31) ed errori non forzati (28), ma la sua incapacità di capitalizzare le occasioni (solo 2 break su 5 convertiti) e di difendersi nei momenti chiave gli è costata la partita.

Altmaier, un cammino in chiaroscuro

Diametralmente opposto il recente cammino di Daniel Altmaier. Il tedesco, pur avendo raggiunto i quarti di finale ad Amburgo, è uscito sconfitto nettamente da Tommy Paul con il punteggio di 2-6, 5-7. Le sue statistiche destano preoccupazione, specialmente al servizio. Altmaier non ha messo a segno neanche un ace, commettendo ben 4 doppi falli. Le percentuali di punti vinti sulla prima (49%) e sulla seconda (42%) sono state decisamente insufficienti per competere a quel livello, costringendolo a cedere il servizio per ben sei volte (ha salvato solo 4 palle break su 10).

A pesare è anche il rapporto tra vincenti ed errori non forzati, nettamente negativo: solo 8 colpi vincenti a fronte di 21 errori gratuiti. Questo dato evidenzia una chiara difficoltà nel dettare il ritmo dello scambio e una tendenza a subire l'iniziativa avversaria. Per impensierire Auger-Aliassime, il tedesco dovrà ritrovare efficacia e sicurezza in tutti i fondamentali, a partire dal servizio.

Ranking e precedenti: un confronto inedito

La differenza tra i due giocatori è marcata anche dalla classifica mondiale ATP. Felix Auger-Aliassime si presenta a questo appuntamento da numero 5 del mondo, una posizione di élite consolidata grazie a 4060 punti. Il suo ranking è rimasto stabile di recente, a testimonianza di una continuità di risultati ad alto livello.

Dall'altra parte della rete, Daniel Altmaier occupa la 65ª posizione in classifica con 843 punti. Il suo status è quello di un giocatore solido, capace di esprimersi al meglio sulla terra rossa, ma il suo recente andamento è in calo, segno di un periodo non particolarmente brillante. Per quanto riguarda gli scontri diretti, questo match al Roland Garros sarà un capitolo del tutto nuovo. Non esistono infatti precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra il canadese e il tedesco. Questa assenza di un confronto diretto aggiunge un elemento di imprevedibilità alla sfida: nessuno dei due potrà basarsi su esperienze passate per preparare la tattica di gioco, e i primi game saranno fondamentali per studiare l'avversario e adattare la propria strategia in tempo reale.

L'esito del match dipenderà in larga misura dalla capacità di Auger-Aliassime di imporre fin da subito la sua maggiore potenza e di limitare i passaggi a vuoto che talvolta caratterizzano il suo gioco. La chiave tattica per il canadese sarà aggredire la debole seconda di servizio di Altmaier e non permettergli di entrare in lunghi scambi da fondo campo, dove il tedesco potrebbe trovare le sue geometrie preferite. Per Altmaier, la missione è quasi proibitiva ma non impossibile: dovrà servire con percentuali molto più alte rispetto alla sua ultima uscita, allungare gli scambi e provare a far muovere il suo avversario, cercando di indurlo all'errore. Un avvio di partita solido potrebbe instillare qualche dubbio nella mente del canadese, aprendo scenari che al momento sembrano difficili da immaginare.

La terra parigina attende il suo verdetto, in una sfida che per Auger-Aliassime è un primo passo obbligato verso le fasi finali, mentre per Altmaier rappresenta la classica occasione in cui non si ha nulla da perdere.