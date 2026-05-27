Iga Swiatek, numero uno del mondo e quattro volte campionessa del Roland Garros, ha centrato l'accesso al terzo turno del prestigioso torneo parigino, superando la ceca Sara Bejlek con un netto 6-2, 6-3. La tennista polacca ha dimostrato una notevole solidità nei momenti cruciali dell'incontro, nonostante alcune fasi di gioco meno brillanti che hanno permesso alla sua avversaria di rientrare parzialmente nei set. Swiatek ha infatti preso il comando in entrambe le frazioni, portandosi rapidamente sul 4-1, ma Bejlek ha saputo reagire con determinazione, rendendo i finali di parziale più combattuti e prolungati.

La prestazione di Swiatek, durata 93 minuti, ha evidenziato sia punti di forza che aree di miglioramento. Se da un lato la polacca ha potuto contare su una buona percentuale di prime palle di servizio (71%) e su partenze fulminee in entrambi i set, dall'altro ha commesso un numero significativo di errori. Si contano infatti 38 errori non forzati e sei doppi falli, oltre a un'efficacia limitata sui punti vinti con la seconda di servizio (solo sette su 25). La ceca Sara Bejlek, attuale numero 35 del ranking mondiale, ha saputo capitalizzare queste incertezze, convertendo quattro delle cinque palle break a disposizione e mettendo in difficoltà la favorita soprattutto con il suo potente diritto.

Il dominio di Swiatek sulla terra rossa di Parigi

Con questa vittoria, Iga Swiatek rafforza ulteriormente il suo status di favorita indiscussa sulla terra battuta parigina. Il suo bilancio complessivo al Roland Garros si attesta ora su un impressionante 42 vittorie e sole 3 sconfitte. Ancora più significativo è il suo record di 38-0 quando si aggiudica il primo set, una statistica che sottolinea la sua capacità di chiudere gli incontri una volta preso il vantaggio iniziale. La polacca si prepara ora ad affrontare al terzo turno una sfida potenzialmente complessa contro una tra Jelena Ostapenko, campionessa del Roland Garros nel 2017, e la sua connazionale Magda Linette.

L'incontro del terzo turno si preannuncia ricco di spunti.

Jelena Ostapenko, in particolare, rappresenta una vera e propria "bestia nera" per Swiatek, avendo vinto tutti e sei i precedenti confronti diretti tra le due tenniste. Questa statistica rende l'eventuale sfida contro la lettone un test cruciale per la polacca. D'altra parte, anche Magda Linette, semifinalista agli Australian Open 2023, ha dimostrato di poter impensierire Swiatek, avendola battuta nell'ultimo confronto al Miami Open con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3. Quella sconfitta, avvenuta a marzo, aveva peraltro spinto Swiatek a cambiare coach, affidandosi a Francisco Roig, ex allenatore di Rafael Nadal.

Prospettive e sfide future per la numero uno

Analizzando le statistiche del torneo, emerge che Swiatek ha concesso sei degli otto game persi nei primi due turni proprio al servizio, un dato che indica come questo fondamentale possa ancora essere perfezionato.

La campionessa polacca è alla ricerca del suo primo titolo su terra battuta da due anni a questa parte e dovrà elevare ulteriormente il suo livello di gioco per proseguire il cammino verso la finale. Il coach Francisco Roig è già al lavoro per studiare attentamente la prossima avversaria, consapevole che la preparazione strategica sarà un elemento chiave per superare questo ostacolo e mantenere viva la corsa al suo quinto titolo parigino.