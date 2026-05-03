L'Inter ha compiuto un passo decisivo verso la conquista del suo ventunesimo scudetto, superando il Parma per 1-0 in un match valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita, disputata a San Siro, ha visto i nerazzurri imporsi grazie a un gol decisivo di Marcus Thuram, realizzato al 45′+1 del primo tempo. Questa vittoria proietta la squadra di Cristian Chivu a un soffio dal titolo, che potrebbe essere matematicamente assicurato già domani con un semplice pareggio.

Il Gol Decisivo di Marcus Thuram

Il momento chiave dell'incontro si è verificato proprio allo scadere della prima frazione di gioco.

Un'azione ben orchestrata ha visto Sucic condurre palla con maestria, per poi servire Zielinski. Quest'ultimo ha fornito un assist di precisione millimetrica a Marcus Thuram, che con un incrocio potente e preciso di interno destro ha battuto il portiere Suzuki. La rete dell'attaccante francese non è stata solo la marcatura che ha sbloccato e deciso la sfida, ma anche quella che ha avvicinato ulteriormente l'Inter al suo obiettivo stagionale più ambito.

Verso il Ventunesimo Scudetto: Clima di Festa

Per l'Inter, questa partita rappresentava il primo vero match point per il scudetto, un traguardo che la squadra sta inseguendo con grande determinazione. L'atmosfera a San Siro era elettrizzante, con uno stadio completamente esaurito e un clima festoso che già si respirava anche fuori dalla Pinetina.

Qui, i tifosi nerazzurri avevano esposto maglie celebrative, adornate con il numero ventuno, a testimonianza dell'attesa e dell'entusiasmo per il prossimo, storico successo. La possibilità di chiudere i conti con ben tre giornate d'anticipo rende l'impresa ancora più significativa.

Le Formazioni e i Protagonisti in Campo

Per l'importante sfida contro il Parma, l'Inter ha potuto contare sul rientro di Lautaro Martínez, tornato pienamente a disposizione dopo aver completato diversi allenamenti con il gruppo e desideroso di riprendere il suo posto da titolare al fianco di Marcus Thuram in attacco. A centrocampo, la scelta tra Mkhitaryan e Sucic per affiancare Barella e Zielinski ha animato il pre-partita.

La difesa ha visto la conferma del trio Bastoni, Bisseck e Akanji, con Dumfries e Dimarco a presidiare le fasce. Tra gli indisponibili figuravano Calhanoglu e Luis Henrique, entrambi in vista della prossima finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Numeri da Record per l'Inter in Campionato

La stagione dell'Inter è stata caratterizzata da numeri impressionanti. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto quota ottanta gol in campionato, un dato che la colloca tra le più prolifiche d'Europa, superata solo da Barcellona (ottantasette reti) e Bayern Monaco (centotredici) nei cinque maggiori campionati. Particolarmente significativo è il rendimento casalingo: la differenza reti a San Siro è di +32, frutto di quarantasette gol segnati e quindici subiti.

Questo rappresenta il miglior dato dopo le prime diciassette gare interne in Serie A negli ultimi sessant'anni, superato solo dal +35 registrato nella stagione 1958/59, a conferma di una solidità e un'efficacia straordinarie.

Dettagli della Partita

La sfida tra Inter e Parma si è svolta nello storico stadio Giuseppe Meazza di Milano, con il calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. A dirigere l'incontro è stato l'arbitro Kevin Bonacina, proveniente dalla sezione di Bergamo. La posta in gioco era altissima per i nerazzurri, a cui bastava un punto per assicurarsi matematicamente il titolo di Campioni d'Italia per la ventunesima volta nella loro illustre storia.