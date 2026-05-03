Kimi Antonelli si è imposto per la terza volta consecutiva, conquistando il Gran Premio di Miami e confermandosi protagonista assoluto della stagione. Il giovane pilota, cresciuto nell’ACI Team Italia, ha ricevuto un caloroso elogio dal presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, che ha sottolineato il valore del suo percorso e l'impatto sul movimento sportivo nazionale.

La Russa ha espresso grande soddisfazione per il trionfo del pilota italiano: "Kimi Antonelli si conferma un mix vincente di talento, genio, determinazione e passione che gara dopo gara ci stupisce sempre più, non solo per i trionfi sportivi".

Ha poi aggiunto, evidenziando il ruolo di Antonelli come modello: "Il pilota, orgoglio italiano, è sempre più trascinatore per i tifosi e per chi vede in lui un modello di valori sportivi e umani, da seguire dentro e fuori le piste".

Antonelli consolida la leadership in classifica dopo Miami

Il successo di Antonelli a Miami, dopo le vittorie in Cina e Giappone, lo porta a quota 100 punti in classifica generale. Questo risultato permette al pilota bolognese della Mercedes di ampliare il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, giunto quarto. Charles Leclerc della Ferrari, dopo un avvio brillante, ha ceduto posizioni nel finale, chiudendo sesto davanti a Lewis Hamilton.

Durante la corsa, Antonelli ha preso il comando dopo il pit stop, grazie alla strategia delle gomme Pirelli hard, mantenendo la leadership fino al traguardo nonostante un problema tecnico.

Lando Norris ha conquistato il secondo posto, mentre Oscar Piastri ha ottenuto il terzo gradino del podio, superando Charles Leclerc nelle fasi conclusive, con il ferrarista alle prese con un guaio tecnico.

Una giornata memorabile per il motorismo italiano

Il Gran Premio di Miami si è rivelato una giornata memorabile per il motorismo italiano, con l’Inno di Mameli che ha risuonato in Florida anche grazie alla vittoria di Gabriele Minì in Formula 2. Il prossimo appuntamento del mondiale di Formula 1 è fissato per il 24 maggio a Montreal, con il Gran Premio del Canada che promette nuove sfide e intense emozioni per Kimi Antonelli e tutti i protagonisti.