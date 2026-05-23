La Valle d'Aosta è diventata un palcoscenico a cielo aperto per la tappa Aosta-Pila del Giro d'Italia. Migliaia di appassionati e curiosi hanno invaso Aosta fin dal mattino, colorando le strade di rosa con cappellini, magliette e gadget. L'atmosfera di festa in Piazza Chanoux, con musica e presentazione squadre, ha reso memorabile il tappone.

Il pubblico ha partecipato con entusiasmo, cercando bandierine, cappellini e foto ricordo. Il calore dei tifosi si è diffuso lungo il percorso, con ciclisti amatoriali che hanno sfidato il caldo affrontando le salite verso Pila, Lin Noir, Verrogne e Saint-Barthélemy.

Una lunga striscia di biciclette ha accompagnato la carovana, coinvolgendo la comunità.

La Valle d'Aosta in festa per la Corsa Rosa

L'evento ha attratto non solo gli appassionati di ciclismo, ma anche famiglie, bambini e anziani, desiderosi di vivere la Corsa Rosa. Case e villaggi lungo il percorso addobbati con bici, palloncini rosa, striscioni e scritte. A Quart e Ville-sur-Nus, la partecipazione è stata sentita: la Pro Loco ha offerto ristoro, i bambini protagonisti di una giornata.

Lungo la salita verso Trois Villes, la vista su montagne e Plaine di Aosta ha fatto da cornice a un tifo caloroso, amplificato da campanacci, megafoni e musica. Il passaggio della carovana pubblicitaria e dei ciclisti amatoriali è stato accolto con applausi e incitamenti; l'attesa cresceva.

Il Giro d'Italia: un evento che unisce

Coinvolgimento totale: dai bambini sui cellulari agli adulti che accoglievano i corridori. L'arrivo dei due atleti in fuga, seguito dai gruppi principali e dai veicoli di servizio, è stato salutato da applausi, campanacci e cori. Il Giro d'Italia si è confermato un evento sportivo che unisce territori e generazioni, trasformando la giornata in festa popolare. La magia della corsa continuerà sulle strade della Valle d'Aosta o in TV, e il ricordo di questa giornata resterà vivo nella memoria collettiva, testimoniando il successo dell'evento.