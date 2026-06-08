Silvio Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana, ha delineato con chiarezza e determinazione la sua visione del ruolo e il percorso intrapreso con la squadra. Le sue parole, cariche di fermezza, risuonano dopo un periodo di successi: "Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qui, e io mi sono messo a disposizione. Io faccio parte della famiglia Italia, altro non mi interessa", ha dichiarato Baldini. Queste significative affermazioni giungono in un momento cruciale, a seguito della seconda vittoria consecutiva alla guida degli Azzurri, ottenuta prima contro il Lussemburgo e poi con un convincente successo contro la Grecia.

Tali risultati hanno rafforzato la sua posizione, confermando l'efficacia del suo metodo e la profonda fiducia nel valore dei giovani azzurri.

Il Metodo Baldini: Disciplina, Crescita e Stile di Vita

Il tecnico toscano ha difeso con profonda convinzione la necessità di implementare regole precise all’interno del gruppo squadra. "Avere regole è una risorsa e non una punizione. Così hanno acquisito un grado di maturità e ora devono solo crescere", ha spiegato Baldini, sottolineando l'importanza di un approccio strutturato. Ha inoltre ribadito con fermezza come un certo stile di vita sia un elemento cardine per la crescita dei calciatori, affermando: "Volevo anche quel pizzico di fortuna che serve sempre, ribadisco avere delle regole e un certo stile di vita non è punitivo".

Questa filosofia mira a forgiare non solo atleti, ma anche individui consapevoli e responsabili.

La Valorizzazione dei Giovani e un Futuro Azzurro Promettente

Baldini ha manifestato una grande e incondizionata fiducia nei confronti dei suoi ragazzi, definendoli "di valore" e proiettandoli verso un futuro luminoso. Ha evidenziato come, a suo parere, "ora lo scalino U21-Nazionale è meno ripido", suggerendo un percorso più fluido e agevole per i talenti emergenti che ambiscono alla maglia della Nazionale maggiore. Riguardo alle etichette che spesso vengono affibbiate nel dinamico mondo del calcio, il ct ha risposto con un pragmatismo esemplare: "Nel mondo del calcio ti danno delle etichette e io gli rispondo sul campo".

Un approccio diretto che privilegia i fatti e le prestazioni sul terreno di gioco.

Il Contesto del Gruppo e le Aspettative del Tecnico

Già alla vigilia dell’amichevole contro il Lussemburgo, Baldini aveva posto un enfatico accento sul potenziale intrinseco del gruppo che stava guidando. Aveva affermato con chiarezza: "In questo gruppo c’è il futuro, ci sono i più bravi, giovani che si sono allenati con la testa e con il cuore…". L'obiettivo dichiarato del tecnico era ambizioso ma concreto: salutare i giocatori "l’8 giugno come persone migliori" dopo il doppio impegno che li aveva visti protagonisti. Il ct aveva anche incoraggiato i giovani a scendere in campo per divertirsi, mettendo in risalto la libertà di espressione e la piena fiducia nel loro intrinseco valore tecnico e umano, senza focalizzarsi in modo esclusivo sul mero risultato agonistico.