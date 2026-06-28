La Croazia ha centrato un obiettivo cruciale ai Mondiali di calcio, assicurandosi l'accesso ai sedicesimi di finale. La nazionale croata ha sconfitto il Ghana per 2-1 in una partita combattuta e determinante, giocata nella cornice di Filadelfia. Questo successo ha permesso alla Croazia di conquistare il prestigioso secondo posto nel girone L, garantendo la qualificazione alla fase successiva del torneo insieme all'Inghilterra, che si era già assicurata un posto tra le migliori.

La dinamica del match decisivo a Filadelfia

Il confronto sul campo, caratterizzato da momenti di grande intensità, ha visto la Croazia prendere l'iniziativa e sbloccare il risultato al 31’ del primo tempo.

Il merito è stato di Sucic, autore di un gran tiro da fuori area che si è rivelato imparabile per il portiere ghanese Asare. Una vera prodezza balistica che ha infiammato gli animi dei tifosi. Nella ripresa, il Ghana ha mostrato grande carattere, trovando il pareggio al 28’. È stato Luckassen a ristabilire l'equilibrio con un preciso colpo di testa, finalizzando al meglio un'azione sviluppata su calcio piazzato, dimostrando la pericolosità della squadra africana. Tuttavia, la risposta croata non si è fatta attendere e la determinazione della squadra europea è stata premiata. Al 38’ del secondo tempo, Vlasic ha siglato il gol della vittoria, riportando la Croazia in vantaggio. La rete decisiva è scaturita da un imperioso stacco di testa in area, su un calcio d'angolo battuto con maestria da Modric, un assist che ha permesso a Vlasic di superare la difesa avversaria e depositare il pallone in rete, fissando il risultato finale sul 2-1.

Le sorti del Girone L e le qualificazioni

Grazie a questa vittoria fondamentale, la Croazia ha consolidato la sua posizione, chiudendo al secondo posto nel girone L. Nonostante la sconfitta, anche il Ghana ha avuto motivo di festeggiare: la sua performance complessiva nel girone gli ha permesso di accedere ai sedicesimi di finale come una delle migliori terze classificate, un risultato significativo per la squadra africana. Nello stesso raggruppamento, l'Inghilterra ha confermato il suo status di favorita, battendo Panama per 2-0 e conquistando così il primo posto con pieno merito. Il girone L si è quindi rivelato uno dei più avvincenti di questa fase dei Mondiali, con tre squadre – Inghilterra, Croazia e Ghana – che proseguiranno il loro cammino nella prestigiosa competizione, pronte ad affrontare le sfide della fase a eliminazione diretta.