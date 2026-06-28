L'Inghilterra ha concluso con successo la fase a gironi dei Mondiali di calcio, battendo Panama per 2-0 in una partita disputata a New York. Questa vittoria ha permesso agli inglesi di assicurarsi il primo posto nel Gruppo L, garantendo la qualificazione ai sedicesimi di finale come capolista. La prestazione, decisa dai gol di Bellingham e Kane, ha confermato il solido percorso della nazionale nel torneo.

La cronaca della partita ha evidenziato un primo tempo tattico e poco vivace, terminato con il risultato di 0-0. Entrambe le formazioni hanno faticato a trovare spazi e a creare occasioni da gol significative, riflettendo un equilibrio iniziale sul campo di gioco e mantenendo la tensione per la ripresa.

La svolta decisiva è arrivata nella seconda frazione di gioco. Al sedicesimo minuto della ripresa, corrispondente al 62° minuto di gioco, è stato Bellingham a sbloccare l'incontro, portando l'Inghilterra in vantaggio con una rete fondamentale. Il gol ha rotto l'equilibrio, avviando la fase più dinamica del match.

L'inerzia della partita è cambiata rapidamente. Solo cinque minuti più tardi, al 21° della ripresa (67° minuto complessivo), Kane ha raddoppiato, mettendo al sicuro il risultato sul 2-0. Il gol del capitano ha consolidato il successo inglese, chiudendo le speranze di rimonta per Panama.

La qualificazione dell'Inghilterra

Con questa vittoria per 2-0, l'Inghilterra ha non solo conquistato i tre punti, ma ha anche blindato il primo posto nel Gruppo L.

La squadra si qualifica così per i sedicesimi di finale dei Mondiali, posizionandosi come capolista indiscussa del proprio raggruppamento. Un piazzamento cruciale per il prosieguo del torneo.

Per Panama, invece, la partita ha segnato l'addio al torneo. Già eliminata prima di quest'ultima giornata, la nazionale ha salutato i Mondiali di calcio senza riuscire a ottenere punti, concludendo la partecipazione con una sconfitta onorevole.