L'Inghilterra ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale del Mondiale, superando Panama 2-0 al New York Jersey Stadium e assicurandosi il primato nel girone L. Sotto la pioggia, la squadra di Tuchel ha faticato contro la difesa panamense, ma la ripresa ha visto emergere il talento decisivo di Jude Bellingham.

La resistenza di Panama e la svolta

Nel primo tempo, l'Inghilterra ha dominato il possesso palla ma ha faticato a superare il "muro" difensivo di Panama. I tentativi offensivi, come il rasoterra di Rashford, non hanno sortito effetto. Panama ha risposto con contropiedi, costringendo Pickford a un intervento su Rodriguez.

Il pareggio a reti inviolate all'intervallo ha mantenuto alta la tensione, data la situazione del girone L con il vantaggio della Croazia sul Ghana.

Bellingham: gol e assist decisivi

La svolta è arrivata al sessantaduesimo minuto: su calcio d'angolo, Jude Bellingham ha sbloccato il risultato con un tap-in ravvicinato. Solo cinque minuti dopo, lo stesso Bellingham, che il giorno dopo avrebbe compiuto ventitré anni, ha servito un assist perfetto per la testa di Harry Kane, che ha firmato il raddoppio. Queste giocate hanno garantito vittoria e primato nel girone L, con l'Inghilterra che continua a sognare di interrompere un digiuno mondiale di sessanta anni.

Il talento di Bellingham elogiato

La prestazione di Jude Bellingham è stata eccezionale, eleggendolo protagonista indiscusso della serata.

Il suo gol e l'assist per Harry Kane hanno evidenziato la sua capacità di essere determinante. È stato definito "un'autentica superstar e il nostro miglior giocatore". Il suo contributo è stato fondamentale per il primo posto nel girone L, proiettando l'Inghilterra con fiducia verso la fase a eliminazione diretta del Mondiale. La sua giovane età e l'elevatissima maturità lo rendono cruciale per le ambizioni dei Three Lions.