La Scuderia Ferrari ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo pluriennale con Charles Leclerc. L'annuncio, che conferma il pilota monegasco "qui per restare", è giunto pochi giorni prima del Gran Premio di Monaco, sciogliendo ogni dubbio sul suo futuro con il team di Maranello.

La conferma è stata diffusa tramite un breve messaggio sui canali social del team, che recitava in spagnolo: “Está aquí para quedarse. Nos complace confirmar que Charles Leclerc ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con la Scuderia Ferrari HP”. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla durata, la Scuderia ha specificato che si tratta di un accordo pluriennale, evidenziando l'impegno a lungo termine.

Le parole di Charles Leclerc

Accompagnando l'annuncio con un video emozionale, Leclerc ha espresso la sua profonda soddisfazione e il legame con il team. Ha dichiarato: “Non potrei essere più felice di continuare questo percorso con Ferrari. È sempre stato molto più che un team per me. È la squadra che ho amato e della quale ho sognato di far parte fin da bambino… Essere pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità che non do mai per scontata. Continuerò a dare il massimo per riportare questo team al posto che gli spetta, al vertice, per tutti a Maranello, e soprattutto per i 'tifosi'.”

Il contesto strategico del rinnovo

Questo rinnovo contrattuale, annunciato il 3 giugno 2026, assume un significato rilevante poiché si colloca all’inizio della nuova era regolamentare del Mondiale di Formula 1.

La precedente firma di Leclerc con la Ferrari risaliva a gennaio 2024; questo nuovo accordo rafforza l'idea di una relazione duratura e strategica tra il pilota e la Scuderia. La mossa consolida la presenza di Leclerc nel team per gli anni a venire, fornendo stabilità e chiarezza in un momento cruciale per la Formula 1.