Charles Leclerc e la Scuderia Ferrari hanno ufficialmente siglato un accordo pluriennale, che vedrà il talentuoso pilota monegasco continuare a difendere i colori di Maranello nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1. L'obiettivo dichiarato è chiaro: riportare il titolo mondiale a Maranello.

Un legame consolidato e proiettato al futuro

La Ferrari ha confermato che Leclerc proseguirà la sua carriera come pilota ufficiale del team di Maranello per le stagioni future del Mondiale di Formula 1. L'intesa è stata definita "pluriennale", senza specificarne la durata esatta, sottolineando la continuità di un rapporto che si è rafforzato nel tempo.

Le voci dei protagonisti

Charles Leclerc ha espresso profonda soddisfazione per il rinnovo: "Per me è sempre stata molto più di una semplice squadra. È il team che ho amato e di cui ho sognato di far parte fin da bambino. Credo in questa squadra più che mai e sono profondamente grato di poter continuare a lottare fianco a fianco verso il nostro obiettivo comune: riportare il titolo mondiale a Maranello."

La Scuderia, dal canto suo, ha evidenziato la crescita del pilota: "In queste stagioni lo abbiamo visto crescere fino a diventare non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona perfettamente in sintonia con la squadra e con tutto ciò che Ferrari rappresenta."

Il percorso di Leclerc in Ferrari

Il legame tra Leclerc e la Ferrari ha radici profonde.

Il pilota è entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2016, ha conquistato il titolo di Formula 2 nel 2017 e ha fatto il suo debutto in Formula 1 nel 2018. Il suo approdo in Scuderia Ferrari è avvenuto nel 2019. Da allora, Charles Leclerc è diventato una figura centrale per il team, collezionando vittorie, pole position e podi che lo hanno consacrato tra i piloti più rappresentativi della storia recente della Ferrari.

Dettagli dell'accordo

Il rinnovo contrattuale è stato descritto come "multi-year", ribadendo la continuità del pilota con la Scuderia nelle stagioni future del Mondiale di Formula 1. Il contratto potrebbe includere una clausola rescissoria che consentirebbe a Leclerc di lasciare la Ferrari dopo il 2026, qualora la monoposto non dovesse dimostrarsi competitiva per la lotta al titolo.