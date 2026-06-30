La Nazionale norvegese si prepara ad affrontare la Costa d’Avorio in un’attesa partita amichevole, con la stella Erling Braut Håland che si profila come probabile titolare. Il talentuoso attaccante è atteso in campo dal primo minuto, dopo essere stato strategicamente risparmiato nell’ultima sfida contro la Francia.

Il commissario tecnico Ståle Solbakken aveva infatti optato per un ampio turnover, concedendo riposo a giocatori chiave come Håland, Martin Ødegaard e altri elementi fondamentali della rosa. La decisione, definita dal tecnico stesso “un no‑brainer”, era stata motivata da test medici che avevano evidenziato un significativo affaticamento tra i giocatori.

Solbakken aveva sottolineato l’importanza di tale scelta, affermando: “È cento per cento certo che avremo bisogno di riposo mentale e fisico”, evidenziando la necessità di preservare l’integrità fisica e mentale della squadra.

Il rientro dei pilastri: Håland e Ødegaard

Dopo la battuta d’arresto subita contro la Francia, la Norvegia è ora determinata a schierare la sua formazione migliore per la sfida contro la Costa d’Avorio. L’attesa è alta per il rientro di Håland e Ødegaard, entrambi previsti tra i titolari, pronti a guidare l’attacco norvegese e a imprimere il loro marchio sulla prossima amichevole internazionale.

La rilevanza dell'incontro

L’incontro tra Norvegia e Costa d’Avorio assume un ruolo di test importante per entrambe le selezioni, fornendo indicazioni preziose in vista dei futuri appuntamenti internazionali.

Håland, in particolare, si conferma come uno dei principali punti di riferimento offensivi della sua Nazionale. Le sue statistiche parlano chiaro: ha collezionato numerose presenze e un impressionante numero di gol con la maglia della Norvegia, dimostrando una costante capacità di incidere sul risultato.

Il commissario tecnico ha ribadito con fermezza che il riposo concesso era una misura indispensabile per salvaguardare la condizione fisica e mentale complessiva della squadra, garantendo che i giocatori fossero al massimo della forma per le sfide future.