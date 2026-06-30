Il tennista italiano Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno del torneo di Wimbledon. La sconfitta è arrivata per mano del francese Quentin Halys, in un incontro durato quasi tre ore. Il punteggio finale ha visto Halys prevalere in quattro set: 3-6, 6-1, 7-6 (7/5), 6-3, ponendo fine al percorso di Arnaldi sull'erba londinese.

L'andamento del match

Arnaldi, testa di serie numero 32, aveva iniziato l'incontro con un buon avvio, aggiudicandosi il primo parziale per 6-3. Tuttavia, la reazione di Halys è stata immediata e decisa. Il francese ha dominato il secondo set, imponendosi con un netto 6-1.

Il terzo set ha visto un grande equilibrio, culminato nel tie-break, dove Halys ha mostrato maggiore freddezza, vincendo per 7-6 (7/5). Nel quarto e decisivo set, il tennista transalpino ha mantenuto il controllo, chiudendo la partita sul 6-3 e assicurandosi il passaggio al turno successivo.

Intensità della sfida

La sfida tra Arnaldi e Halys si è protratta per quasi tre ore, un tempo significativo per un match di primo turno. Questa durata evidenzia l'equilibrio e l'intensità del confronto tra i due giocatori. Entrambi hanno lottato punto su punto, rendendo l'incontro avvincente e combattuto fino all'ultimo scambio.

La chiave della vittoria di Halys

Quentin Halys, numero 95 del ranking mondiale, ha dimostrato una notevole capacità di ribaltare le sorti dell'incontro dopo un inizio difficile.

La sua compostezza nei momenti cruciali è stata determinante. Pur avendo perso il primo set, il francese ha saputo mantenere la calma e sfruttare al meglio le occasioni presentatesi nei set successivi, concretizzando la sua vittoria e l'accesso al secondo turno del prestigioso torneo londinese.