Il giovane lanciatore destro Hurston Waldrep, ventiquattrenne, è prossimo a un passo cruciale nel suo percorso di rientro con gli Atlanta Braves. Dopo aver iniziato la stagione in lista infortunati e aver già effettuato due apparizioni nella Florida Complex League, Waldrep è atteso giovedì per una prova significativa con i Double-A Columbus. Questo rientro è particolarmente rilevante per la rotazione dei Braves, storicamente alle prese con problemi di infortuni, e rafforza la profondità del loro monte di lancio, che sta emergendo come un vero punto di forza.

Il percorso di riabilitazione di Waldrep è iniziato il primo giugno, con un'uscita di due inning in cui ha lanciato ventisei volte, affrontando otto battitori e concedendo due basi su ball. Cinque giorni dopo, sempre al CoolToday Park, ha registrato quattro strikeout in due inning, pur concedendo tre basi su ball, un punto guadagnato e due valide. In quell'occasione è stata segnalata anche una violazione del tempo di lancio e un lancio pazzo. Nel prossimo impegno contro i Pensacola Blue Wahoos, l'obiettivo per Waldrep sarà estendere il conteggio dei lanci a 55-60, coprendo idealmente tre o quattro inning.

Un talento promettente per la rotazione di Atlanta

Già durante lo spring training di febbraio, Waldrep era considerato un serio candidato per un posto nella rotazione titolare dei Braves.

La sua stagione precedente lo aveva visto totalizzare 56 inning e un terzo in dieci partite, con ben 55 strikeout e una media battuta concessa agli avversari di appena .222. Queste statistiche evidenziano le sue notevoli qualità. Dopo una prestazione di cinque inning e due terzi il 2 agosto, Waldrep ha collezionato nove partenze, ottenendo un record di sei vittorie e una sola sconfitta, con una solida media ERA di 3.02. Aveva inoltre già effettuato due brevi apparizioni per Atlanta nel giugno 2024.

Il manager Walt Weiss aveva espresso il suo entusiasmo per Waldrep durante la preparazione primaverile, dichiarando: “È davvero impressionante. Ha una potenza notevole, induce molti swing and miss e credo che abbiamo visto solo la punta dell’iceberg.

È entusiasmante”. A distanza di oltre tre mesi, Waldrep appare ora sulla soglia di un rientro nei piani della squadra per il resto dell'estate, a condizione che il suo percorso di recupero prosegua senza ulteriori intoppi.

La profondità del monte di lancio: un'arma strategica per i Braves

La situazione di Waldrep si inserisce in un quadro più ampio, dove la profondità del monte di lancio dei Braves si sta affermando come una risorsa cruciale. Nonostante le assenze per infortunio di giocatori chiave come Spencer Schwellenbach, Spencer Strider e AJ Smith-Shawver, la squadra può contare su una rotazione ampia e altamente competitiva. Waldrep, che dispone ancora di opzioni residue, potrebbe essere inizialmente assegnato a Triple-A Gwinnett per completare la sua crescita, fornendo così ad Atlanta ulteriori e preziose soluzioni per la seconda metà della stagione.

La presenza di altri giovani prospetti di talento, tra cui J.R. Ritchie, Owen Murphy, Garrett Baumann e Drue Hackenberg, unita alle prestazioni costanti di lanciatori esperti come Chris Sale e Bryce Elder, conferma che la profondità del pitching staff è diventata un innegabile punto di forza per i Braves. In un periodo in cui la squadra sta affrontando alcune difficoltà offensive, la solidità e la versatilità del monte di lancio rappresentano un margine di sicurezza fondamentale nella corsa al titolo di divisione e, soprattutto, in vista dei playoff.