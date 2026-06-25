In vista di Wimbledon, Andy e Jamie Murray hanno annunciato il lancio del loro canale YouTube, "The Set", con debutto il 26 giugno. Frutto della collaborazione tra Prodigy Studios e IMG Tennis, il progetto mira a colmare un vuoto nell'offerta di contenuti tennistici guidati dagli atleti. L'episodio inaugurale, “Can We Turn KSI into a Pro Tennis Player?”, vedrà protagonista il creator KSI, con approccio innovativo.

Contenuti esclusivi e approfonditi

"The Set" offrirà una vasta gamma di contenuti: accessi dietro le quinte ai tornei, master class tecniche, approfondimenti sui dati e road trip lifestyle.

Si potranno rivivere momenti storici del tennis grazie a filmati ufficiali forniti da ATP Media, LTA e The All England Lawn Tennis Club. I partner di Wimbledon, inclusa BBC Sport, avranno i diritti per trasmettere i contenuti digitali del canale durante il torneo.

La visione dei fratelli Murray

Andy Murray ha espresso entusiasmo, dichiarando: “I’ve thought for a long time that there is space in tennis for something similar [to Bryson DeChambeau’s content]… I’m excited to share that side of the sport… as well as the light‑hearted stuff.” Le sue parole evidenziano aspetti seri e leggeri del tennis. Jamie Murray ha aggiunto: “Tennis is a global sport with limitless stories. It’s been great working with my brother on the initial content; our goal is to evolve the channel based on what the fans actually want to see.

We’ve got big ideas for where this can go.” Sottolinea il potenziale narrativo del tennis e l'intenzione di sviluppare la piattaforma basandosi sul feedback dei fan.

Flessibilità creativa e autonomia

Il progetto si distingue per flessibilità creativa e un approccio più libero rispetto ai media tradizionali. L'autonomia permette di produrre contenuti autentici e non filtrati. Andy Murray ha evidenziato come avere un proprio canale offra la libertà di "fare e dire quello che si vuole" e di essere "totalmente flessibili su cosa filmare e quando farlo", una condizione non replicabile lavorando per le emittenti televisive convenzionali. L'indipendenza editoriale è un pilastro di "The Set", garantendo una narrazione diretta e personale.