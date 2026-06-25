Un cambiamento epocale segna la storia del tennis internazionale: l’International Tennis Federation (ITF) ha ufficialmente adottato il nuovo nome di World Tennis. Questa decisione, che pone fine a una tradizione ultracentenaria, è stata approvata a larga maggioranza dalle federazioni nazionali affiliate, rappresentando una svolta significativa per l'istituzione fondata a Parigi nel 1913.

I vertici di World Tennis hanno chiarito che il nuovo nome non è solo un aggiornamento dell’identità, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per il futuro del tennis globale.

Il CEO David Haggerty e il presidente Ross Hutchins hanno enfatizzato: “Oggi è un momento decisivo nella nostra storia di 113 anni come organo di governo globale del tennis. Ieri eravamo l’International Tennis Federation. Da oggi, siamo World Tennis”.

Le motivazioni del rebranding

La decisione di abbandonare la storica sigla ITF deriva dalla volontà di semplificare e rendere più immediata l’identità dell’organizzazione, allineandola alle principali federazioni sportive globali. Haggerty e Hutchins hanno aggiunto: “Il nostro nuovo nome rappresenta chi siamo come organizzazione. Ma è anche di più. Segna un impegno per dove intendiamo portare questo sport – con il vostro aiuto”. L’obiettivo primario è rendere il tennis, il tennis in carrozzina e il beach tennis ancora più accessibili e diffusi, evidenziando i loro benefici sociali e per la salute.

Questo rebranding si inserisce in un percorso di evoluzione già intrapreso negli ultimi anni, che ha visto la creazione di sotto-brand come il World Tennis Tour e il World Tennis Number. World Tennis ha inoltre dimostrato apertura al cambiamento con iniziative quali la trasformazione della Fed Cup in Billie Jean King Cup e la riforma della Coppa Davis, sebbene alcune di queste modifiche abbiano incontrato resistenze e siano state successivamente parzialmente riviste.

Un nuovo capitolo per il tennis internazionale

David Haggerty ha manifestato grande entusiasmo per questa nuova fase: “Dopo più di 110 anni di storia come ITF, sono davvero entusiasta per il nostro futuro come World Tennis, mentre continuiamo a far crescere il nostro contributo allo sviluppo del gioco in tutto il mondo.

World Tennis riflette meglio chi siamo oggi; l’organo di governo globale e custode del tennis, che lavora con i nostri membri per offrire tennis per tutta la vita”.

Frutto di un’ampia consultazione con la comunità tennistica internazionale, il cambio di nome mira a rafforzare, unificare e far crescere ulteriormente il tennis a livello globale. La nuova identità sarà progressivamente introdotta in tutte le attività e manifestazioni dell’organizzazione, a cominciare da eventi di spicco come la Davis Cup Final 8, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026.

Il contesto internazionale del rebranding

Il cambio di nome dell’ITF si inserisce in una tendenza globale già osservata in altri sport, dove le federazioni internazionali hanno optato per denominazioni più dirette e riconoscibili al fine di rafforzare la propria presenza mondiale.

Questa mossa è stata accolta come un passo naturale nell’evoluzione del tennis, a conferma della volontà di rimanere al passo con i tempi e con le esigenze di una comunità sportiva sempre più ampia e diversificata.