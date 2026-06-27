Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha espresso il suo desiderio di replicare il successo ottenuto lo scorso anno a Wimbledon. Questa dichiarazione arriva dopo la sua vittoria nel match di esibizione contro Cameron Norrie, disputato al Giorgio Armani Tennis Classic. "Spero nello stesso epilogo dello scorso anno", ha affermato Sinner, sottolineando l'importanza anche delle partite non ufficiali per raggiungere la condizione fisica e mentale ottimale in vista dell'inizio del prestigioso torneo londinese.

Durante il media day di Wimbledon, Sinner ha risposto a diverse domande relative alla sua preparazione e alle aspettative per l'imminente competizione.

Riguardo al tema del prize money degli Slam, il tennista ha preferito mantenere un profilo basso, dichiarando: "Abbiamo parlato tanto di questo. Sono qua per parlare di tennis". Ha poi dettagliato la sua strategia per affrontare le condizioni climatiche, in particolare il caldo intenso: "Non puoi simulare al 100% quello che senti in una partita. Abbiamo fatto qualche cambiamento, ma non penso che siano grandi. Parliamo di piccoli dettagli. Siamo felici al momento di quello che stiamo facendo: è un processo lungo e non vedremo i risultati ora. Stiamo facendo il massimo. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Mi sento preparato". Queste parole evidenziano un approccio metodico e una fiducia nel lavoro svolto dal suo team.

Il debutto sul Campo Centrale e le prime sensazioni

Il debutto di Sinner a Wimbledon è fissato per le 13:30 ora inglese di lunedì. L'atleta ha condiviso le sue emozioni riguardo al ritorno sul Campo Centrale, dove era già stato nei giorni precedenti: "Ci sono già stato giovedì, quando non c'era nessuno e, forse, è ancora più bello. Ho visto il campo, tutto bello e pulito. Per me è stata una bella emozione, ma ogni anno è diverso e ha la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà". La sua esperienza passata e la consapevolezza delle difficoltà del torneo lo spingono a concentrarsi su una partenza solida per costruire la necessaria confidenza.

Nei giorni che hanno preceduto l'inizio del torneo, Sinner ha svolto una sessione di allenamento specifica sul Campo 1 di Wimbledon. Questa sessione si è tenuta in condizioni particolari, con l'aria condizionata in funzione, un dettaglio che suggerisce una preparazione mirata a ogni possibile scenario. Dopo un breve riscaldamento con palleggi, il tennista italiano ha disputato un set, concludendolo con un convincente 6-3, prima di proseguire fino all'1-1 nel secondo set. Ad accompagnarlo in campo c'erano Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill e Andrea Cipolla hanno monitorato la sessione dalla tribuna, a testimonianza di un lavoro di squadra attento e coordinato.

Il ruolo dello staff tecnico e la mentalità vincente

La preparazione di Sinner è il risultato di un impegno corale che ha coinvolto l'intero staff tecnico. La presenza costante di allenatori e collaboratori ha permesso di focalizzarsi su ogni minimo dettaglio, sia tecnico che fisico, essenziale per affrontare al meglio le sfide che il torneo londinese presenta. Questo approccio meticoloso mira a garantire che Sinner sia nella migliore condizione possibile per competere ai massimi livelli.

Sinner ha reiterato l'importanza di affrontare Wimbledon con la giusta mentalità. Ogni edizione del torneo porta con sé nuove difficoltà e variabili, rendendo cruciale un buon inizio per acquisire la sicurezza necessaria a progredire nelle fasi più avanzate della competizione. La sua determinazione e la consapevolezza delle sfide future sono elementi chiave nella sua strategia per il successo.