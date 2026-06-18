Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è giunto all’All England Club per il suo primo allenamento sull’erba, in vista della difesa del titolo conquistato nel 2025. L’azzurro ha iniziato a prendere confidenza con la prestigiosa superficie, esibendosi in colpi di racchetta e palleggi con i piedi, un piccolo spettacolo immortalato e diffuso sui canali social ufficiali del torneo. In un altro momento significativo, Sinner è salito sulle tribune per fotografare il Centre Court, lo stesso campo dove un anno fa ha sollevato l’ambito trofeo.

L'avvio della preparazione a Wimbledon

Questo primo contatto con l’erba londinese segna ufficialmente l’inizio della preparazione di Sinner per il torneo di Wimbledon, che prenderà il via il prossimo 29 giugno. Il campione in carica ha optato per un approccio misurato e rilassato, alternando esercizi tecnici a momenti di attenta osservazione del campo. Un’atmosfera che fonde la necessaria concentrazione con la familiarità di un ambiente che lo ha visto trionfare dodici mesi prima, consolidando il suo legame con il torneo.

L'attesa per il campione in carica

Il ritorno di Sinner sull’erba di Londra è un evento molto atteso da tifosi e addetti ai lavori, i quali interpretano il suo allenamento come un chiaro segnale di fiducia e determinazione.

Il gesto simbolico di salire sulle tribune per immortalare il Centre Court testimonia il profondo legame emotivo che lo lega al torneo e la sua ferma volontà di ripetere l’impresa vincente dell’anno precedente.

Le sorelle Williams tornano in doppio

L’edizione 2026 di Wimbledon si arricchisce ulteriormente con l’accoglienza delle sorelle Williams, pronte a tornare a calcare i campi del torneo più prestigioso sull’erba. La loro partecipazione al doppio aggiunge un elemento di fascino e grande attesa all’evento, contribuendo a rendere questa edizione ancora più speciale e imperdibile per gli appassionati di tennis.