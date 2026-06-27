Jannik Sinner, il campione in carica di Wimbledon e attuale numero uno del mondo, è stato ufficialmente designato testa di serie numero uno nel sorteggio del tabellone maschile. L'evento si è tenuto il 26 giugno a Londra, delineando il percorso dei principali contendenti al prestigioso titolo sull'erba. Il tennista italiano farà il suo attesissimo esordio sul Centre Court, il campo più iconico del torneo, affrontando il serbo Miomir Kecmanović.

Il sorteggio e un tabellone promettente

Il sorteggio, ampiamente seguito e trasmesso in diretta, ha confermato Sinner come il principale favorito per la vittoria finale.

La sua posizione di numero uno del mondo e la difesa del titolo lo pongono al centro dell'attenzione mediatica e sportiva. Il tabellone, in base all'analisi degli esperti, si presenta particolarmente favorevole per l'azzurro, offrendo un percorso iniziale che potrebbe facilitare il suo avanzamento nelle prime fasi del torneo.

La presenza italiana a Wimbledon è ulteriormente rafforzata dalla designazione di altri tre tennisti azzurri tra le teste di serie: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Questa nutrita rappresentanza sottolinea la crescita e il buon momento del movimento tennistico italiano, sia nel tabellone maschile che in quello femminile, evidenziando un periodo di grande vitalità per lo sport nel paese.

L'esordio sul Centre Court: un privilegio da campione

L'abbinamento con Miomir Kecmanović per il match inaugurale sul Centre Court è stato ufficializzato nell'ordine di gioco del primo giorno. Lunedì 29 giugno, Sinner avrà l'onore di aprire la giornata di gare sul campo principale, un privilegio tradizionalmente riservato al campione in carica. Questo posizionamento non solo riconosce il suo status di detentore del titolo, ma simboleggia anche la fiducia e le aspettative riposte in lui per una nuova cavalcata trionfale sull'erba londinese.

Il debutto contro Kecmanović rappresenta un primo banco di prova per Sinner, che dovrà dimostrare fin da subito la sua forma e la sua determinazione. La scelta di farlo scendere in campo sul Centre Court come primo match della giornata enfatizza ulteriormente il suo ruolo di protagonista assoluto di questa edizione di Wimbledon, con gli occhi di tutti gli appassionati puntati su di lui.