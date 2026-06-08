Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è giunto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati. Questi controlli si sono resi necessari in seguito al malore accusato durante il suo impegno al Roland Garros, nel match contro Juan Manuel Cerundolo.

Nei giorni precedenti l'arrivo a Milano, il tennista aveva già effettuato una prima serie di esami presso il J Medical di Torino. Le attuali visite al San Raffaele dovrebbero concludersi in serata, con la possibilità, tuttavia, che Sinner possa fare ritorno alla struttura il giorno successivo per completare l'intero ciclo di accertamenti.

Gli accertamenti medici dopo il malore

Il malore che ha destato preoccupazione si era manifestato in un momento cruciale del torneo del Roland Garros. Durante la partita, Sinner, pur essendo in netto vantaggio di due set e con un rassicurante 5-1 nel terzo parziale, ha accusato un colpo di calore, accompagnato da episodi di vomito e crampi muscolari. Questa improvvisa indisposizione ha compromesso la sua performance, portandolo a subire una rimonta e la successiva sconfitta al quinto set.

Gli esami clinici in corso sono stati ritenuti indispensabili per una valutazione approfondita del suo stato di forma generale, soprattutto dopo le intense e prolungate settimane di competizioni che hanno caratterizzato la stagione tennistica.

L'obiettivo è monitorare attentamente le sue condizioni fisiche in vista degli impegni futuri.

Il programma e gli obiettivi futuri

Prima di recarsi a Milano per questi controlli, Sinner aveva trascorso alcuni giorni di meritato relax in Sardegna, in compagnia della sua fidanzata. In quell'occasione, era stato avvistato all’aeroporto di Olbia in apparente buono stato di forma. Gli accertamenti medici, come detto, erano già stati pianificati e si prevede che si concludano entro la serata odierna.

In un'ottica di preparazione ottimale per i prossimi grandi appuntamenti, il tennista ha preso la decisione di saltare i tornei di Halle e del Queens. Questa scelta strategica mira a consentirgli di raggiungere la migliore condizione fisica possibile per il prestigioso torneo di Wimbledon, uno degli obiettivi principali della sua stagione sull'erba.

Verso Wimbledon: preparazione e strategia

Le visite al San Raffaele, definite di routine, sono cruciali per monitorare le sue condizioni fisiche e assicurare una preparazione adeguata alla stagione sull’erba, culminante con il torneo di Wimbledon. È stato inoltre confermato che a partire da mercoledì, il campione riprenderà la sua preparazione fisica specifica a Monte-Carlo.

Questa ripresa degli allenamenti conferma l'esclusione dalla partecipazione ai tornei su erba che precedono Wimbledon, sottolineando la volontà di Sinner di concentrarsi pienamente sul Grande Slam londinese e di affrontarlo al massimo delle sue capacità, evitando sovraccarichi e gestendo al meglio il recupero post-malore.