Pronostico della vigilia pienamente rispettato sul traguardo di Cuneo. Jonathan Milan ha conquistato la maglia tricolore vincendo la prova in linea dei Campionati Italiani Elite. Il friulano della Lidl-Trek, che si presentava ai blocchi di partenza come lo strafavorito assoluto, ha finalizzato con uno sprint imperioso e senza storia il grande lavoro della sua squadra, imponendosi nettamente sul rettilineo d'arrivo.

La corsa non ha regalato uno spettacolo indimenticabile, complice un percorso giudicato dai più un po' troppo banale e pianeggiante nella sua seconda metà, che ha inevitabilmente ingessato la tattica e favorito i piani del velocista più forte del gruppo.

Fuga della prima ora e la salita di Murazzano

La corsa si è accesa, come prevedibile, nella prima parte, l'unica che presentava le vere e proprie difficoltà altimetriche. Dal gruppo si sono sganciati inizialmente diversi drappelli, che in un secondo momento hanno dato vita a una fuga di circa venti unità, il cui destino si è rimescolato più volte lungo la strada.

Tra i promotori dell'azione si sono messi in evidenza atleti come Tommaso Dati, Nicolò Garibbo, Luca Vergallito, Mattia Gaffuri e Gianmarco Garofoli. Proprio sulle rampe della salita di Murazzano, il drappello di testa è stato ulteriormente nobilitato dal rientro di due calibri da novanta come Giulio Ciccone e il giovanissimo Lorenzo Mark Finn, bravi a sfruttare l'ascesa per agganciare la testa della corsa.

Il forcing Lidl-Trek e il finale solitario di Milan

Il tentativo dei fuggitivi ha dovuto però fare i conti con la determinazione del gruppo, spinto a velocità sostenuta dagli uomini della Lidl-Trek. Il forcing del team tedesco ha portato al ricongiungimento già a 80 chilometri dall'arrivo, momento in cui tutti gli attaccanti sono stati definitivamente riassorbiti. Da quel punto in poi, lungo il lunghissimo e piatto tratto finale verso Cuneo, la Lidl-Trek ha preso in mano le redini della corsa lavorando incessantemente in testa per blindare la volata.

A 5 chilometri dalla conclusione, dopo una giornata spesa interamente al vento, la squadra di Milan ha esaurito le proprie energie. Rimasto senza compagni, il gigante friulano ha gestito la situazione con grande lucidità e maturità tattica: Milan ha saputo muoversi da solo nel finale sfruttando la collaborazione e l'aiuto estemporaneo di altri treni che cercavano di farsi spazio, trovando sponde importanti prima con i corridori della General Store, poi con quelli della Solution Tech e infine con la EF.

Uno sprint regale

Uscito nelle posizioni d'avanguardia dall'ultima curva, Jonathan Milan ha scatenato tutta la sua devastante potenza sul rettilineo finale di Cuneo. Una progressione micidiale che non ha lasciato alcuna replica agli avversari, permettendogli di tagliare il traguardo a braccia alzate.

Alle sue spalle si sono piazzati un ottimo Tommaso Dati (TUK), capace di capitalizzare al massimo la giornata trascorsa all'attacco, e Alessandro Romele (XAT), che ha completato il podio di giornata regolando il resto del gruppo compatto.

Campionato Italiano Strada Uomini Elite – Ordine d'Arrivo Cuneo: