George Russell ha dominato l'ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, conquistando il miglior tempo e mettendo a segno una doppietta Mercedes con il compagno di squadra Kimi Antonelli. Questa performance ha ribadito la grande competitività della scuderia tedesca. Russell, dopo aver affrontato una sessione inizialmente difficile, è riuscito a trovare il giro perfetto solo all'ultimo tentativo utile, grazie a un'importante modifica apportata alla sua vettura in pit lane. Ha fermato il cronometro a 1'07"096, superando Antonelli di un margine estremamente ridotto, appena 0,038 secondi.

Il giovane Kimi Antonelli, attuale leader del mondiale, aveva impressionato dominando le sessioni di prova precedenti e sembrava ben avviato a mantenere la sua posizione di vertice anche in questa fase cruciale. Tuttavia, la sua corsa è stata compromessa da un errore alla prima curva durante il suo ultimo tentativo e dalla successiva difficoltà a migliorare i tempi con un set di gomme già usate. Questi fattori hanno aperto la strada all'assalto finale di Russell. Il miglior crono di Antonelli è stato registrato con pneumatici soft che avevano già completato diversi giri, suggerendo che il talentuoso pilota Mercedes potrebbe avere ancora un significativo margine di miglioramento in vista della qualifica.

Hamilton in evidenza, la Ferrari si avvicina alle Mercedes

Lewis Hamilton ha evidenziato segnali di netto miglioramento rispetto alla sua performance del giorno precedente, posizionando la sua Ferrari al terzo posto, a soli 0,115 secondi dal tempo di Russell. Il sette volte campione del mondo ha dimostrato la sua maestria registrando il tempo più veloce nel primo settore, un chiaro indicatore di un motore Ferrari più performante rispetto a quanto visto il venerdì. Nonostante l'ottima prestazione, Hamilton ha riportato un problema al cambio verso la conclusione della sessione, in seguito a un bloccaggio dell'asse posteriore in frenata alla curva 3.

Tra le McLaren, Oscar Piastri si è distinto come il più veloce, conquistando la quarta posizione a 0,248 secondi da Russell.

Lo ha seguito da vicino il compagno di squadra Lando Norris, con un distacco minimo di appena 0,016 secondi. Il campione in carica Max Verstappen ha piazzato la sua Red Bull in sesta posizione, a 0,273 secondi dalla vetta. Per la Ferrari, Charles Leclerc ha chiuso settimo a 0,356 secondi, dopo aver commesso un errore con un bloccaggio e un'uscita di pista alla curva 3 durante il suo tentativo con gomme soft.

Le dichiarazioni di Toto Wolff e la classifica piloti

A conclusione della sessione, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha espresso la sua soddisfazione: “È sempre positivo essere in cima alla classifica dei tempi. Credo che la vettura sia forse al massimo del suo potenziale. Era instabile, ma ora con le modifiche apportate è migliorata.

Ora è tutto per la qualifica”. Le sue parole sottolineano l'ottimismo e la fiducia nel lavoro svolto dal team.

La classifica piloti vede Kimi Antonelli saldamente al comando con un vantaggio di 41 punti su Lewis Hamilton, mentre George Russell si trova a nove lunghezze dal suo compagno di squadra. La sessione di prove libere ha evidenziato un equilibrio notevole, con ben sei piloti racchiusi in soli tre decimi di secondo, preannunciando una qualifica estremamente combattuta e imprevedibile. Tra gli altri protagonisti, Isack Hadjar ha concluso in ottava posizione, continuando a lamentare problemi di inconsistenza in frenata alla curva 3. I piloti dei Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad, hanno completato la top ten.

Nelle retrovie, le scuderie Cadillac e Aston Martin hanno mostrato maggiori difficoltà nel tenere il passo, con Fernando Alonso e Lance Stroll che si sono piazzati nelle ultime posizioni della classifica dei tempi, con distacchi significativi.