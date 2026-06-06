Mirra Andreeva ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis femminile, aggiudicandosi il Roland Garros 2026. La tennista russa, diciannove anni e testa di serie numero otto, ha superato in finale la polacca Maja Chwalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 sul centrale Philippe-Chatrier, conquistando così il suo primo titolo Slam. La vittoria rappresenta una consacrazione per Andreeva, che ha saputo gestire con lucidità i momenti chiave del match e confermare i pronostici della vigilia.

Chwalinska, ventiquattrenne polacca e numero 114 del ranking mondiale, era arrivata in finale dopo un percorso straordinario, partendo dalle qualificazioni e ottenendo nove vittorie consecutive tra preliminari e tabellone principale.

È la prima qualificata nell’era moderna a raggiungere la finale del Roland Garros, un risultato che ha entusiasmato il pubblico presente sugli spalti, dove non sono mancati cori e bandiere polacche in suo sostegno.

Il trionfo in campo e le prime dichiarazioni

La finale si è disputata in condizioni meteorologiche favorevoli, sebbene il vento abbia rappresentato una variabile importante, soprattutto nei primi giochi. Chwalinska ha tenuto il servizio per prima, portandosi avanti 3-2, ma Andreeva ha poi preso il controllo del match vincendo nove giochi consecutivi. La russa ha chiuso la partita con un vincente di rovescio incrociato, lasciandosi andare a una celebrazione emozionata, inginocchiandosi sulla terra rossa.

Durante la premiazione, Chwalinska si è rivolta alla vincitrice con parole di stima: “You’re so young and talented. It’s so annoying”. Andreeva, visibilmente commossa, ha ringraziato se stessa per la determinazione mostrata: “For believing in myself, always giving my 100%, even when it’s tough, trying every day to be better as a person and as a player, believing that I can do this, fighting so many demons inside of me. Only I know how tough it was for me. How nervous I was throughout these two weeks.” Ha poi rivolto un pensiero al suo psicologo: “Everything that you’ve told me I’ve been trying to use these two weeks and I would say that it worked not bad. So thank you so much.

”

Il percorso di Andreeva e il contesto parigino

Andreeva, originaria della Siberia e trasferitasi a Sochi e poi in Francia per perfezionare la sua carriera, era già considerata una promessa del tennis mondiale dopo il suo exploit a quindici anni al Madrid Open 2023. Il successo a Parigi la consacra come la più giovane vincitrice del Roland Garros dai tempi di Monica Seles, che nel 1992 trionfò a diciotto anni. La finale ha visto anche una forte presenza di tifosi polacchi, che hanno sostenuto Chwalinska per tutta la partita.

Il torneo parigino si è svolto in un clima di grande attenzione anche per le questioni extra-sportive: Andreeva ha giocato sotto status neutrale, senza bandiera, a causa delle restrizioni imposte agli atleti russi.

Il suo percorso è stato segnato anche da episodi di tensione, come il mancato saluto da parte dell’ucraina Marta Kostyuk in semifinale. La vittoria di Andreeva apre ora nuove prospettive per la giovane russa, che si afferma tra le stelle emergenti del circuito internazionale.